한·우크라 외교장관, 北포로 송환 협의…인도주의 원칙 재확인

11년 만에 방한…우크라 전쟁 발발 후 처음

이미지 확대 조현(오른쪽) 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외교장관이 30일 외교부에서 회담을 하고 있다.

외교부 제공

세줄 요약 서울서 한·우크라 외교장관 회담 개최

북한군 포로 송환, 국제법·인도주의 원칙 재확인

우크라 재건·경제·안보 협력도 논의

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한국과 우크라이나 외교장관이 서울에서 만나 북한군 포로 송환 문제를 협의하고, 국제법과 인도주의 원칙에 따른 해결 원칙을 재확인했다.외교부는 30일 “조현 외교부 장관은 이날 서울에서 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 회담을 갖고 주요 양자 현안과 지역 정세 등에 대해 협의했다”고 밝혔다.양 장관은 우크라이나 내 북한군 포로와 관련해 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로의 해결을 모색해 나가기로 했다.시비하 장관은 이날 회담 직후 엑스(옛 트위터)에 “북한군 포로 문제를 상세히 논의했으며 국제인도법에 따라 어떻게 대응해 나갈지에 대해서도 공감대를 이뤘다”고 설명했다.이날 양국 장관이 기존 원칙을 재확인하면서 북한군 포로 당사자들의 의견을 존중하겠다는 입장을 밝힌 만큼 향후 송환 논의에 속도가 붙을지 관심이 쏠린다. 양 장관은 지난 3월 G7 외교장관회의에서 만나 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결하기 위해 협력하기로 했다.지난해 1월 우크라이나군에 붙잡힌 북한군 포로 2명은 한국으로 가고 싶다는 의사를 밝혔다. 하지만 우크라이나 정부가 북한 이외에 다른 나라 포로의 처분 문제까지 고려해야 하기 때문에 아직 결정을 내리지 못하고 있는 것으로 전해졌다.박일 외교부 대변인은 이날 “우크라이나 북한군 포로가 한국행을 원하고 있는 것은 변함이 없다”며 “만약 한국행이 결정될 경우 국내법 관련 절차에 따라 진행될 것”이라고 강조했다.우크라이나 재건 문제에 대한 논의도 있었다. 조 장관은 종전을 위한 외교적 노력에 대해 우리 정부도 많은 관심을 가지고 예의주시하고 있다며, 정부가 우크라이나 복구 및 재건을 위해 인도적 지원을 지속해 나가고 있다고 했다.시비하 장관은 엑스에 “이번 회담을 통해 우크라이나와 대한민국 간 강력하고 지속적으로 발전하는 협력 관계를 다시 한번 확인했다”며 “양국 정상급 정치 대화를 발전시키는 방안과 경제·비즈니스 협력 확대, 한국 기업의 우크라이나 재건 참여, 안보 협력 증진 방안 등을 논의했다”고 전했다.외교부는 또 양 장관이 우크라이나 전쟁 및 한반도 등 주요 지역 정세에 대해서도 심도 있는 의견을 교환했다고 설명했다. 최근 북한과 러시아의 군사 협력 확대에 대한 논의도 있었을 가능성이 있다.시비하 장관은 방한 기간 비무장지대(DMZ)를 찾기도 했다. 그는 엑스에서 “한국의 DMZ에 서 있으니 세계 안보가 직결됐다는 게 매우 분명해진다”며 “평양과 모스크바의 위험한 행동으로 인해 이 역사적인 선(line)은 이제 우크라이나에 있는 우리의 전선과도 물리적으로 연결됐다”고 밝혔다.우크라이나 외교장관의 방한은 11년 만으로 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 처음이다. 시비하 장관은 방한 일정을 마치고 일본으로 건너가 재건 논의를 이어갈 계획이다.이주원 기자