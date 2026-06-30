10만명 목줄 쥔 홈플러스…범여권 “정부가 정상화에 적극 나서야”

정혜경 “정부 개입과 공적 자금 투입 촉구”

이해민 “계산서 노동자에게 청구 말아야”

민병덕 “회생기한 마감일 연장 검토 요청”

이미지 확대 김재연 진보당 상임대표가 26일 서울 종로구 광화문광장에서 민주노총 서비스연맹 마트노조 홈플러스지부 조합원들과 함께 ‘홈플러스 정상화 정부 결단 촉구’ 무기한 단식 농성을 벌이고 있다. 뉴시스

이미지 확대 더불어민주당, 조국혁신당, 진보당, 사회민주당, 기본소득당 등 범여권 의원들이 30일 국회에서 ‘홈플러스 회생 및 대규모 실업 사태 방지 국회 중재 및 사회적대화기구 제안을 위한 제 정당 준비회의’를 열고 있다. 왼쪽부터 진보당 손솔, 전종덕, 정혜경 의원, 조국혁신당 이해민 사무총장, 더불어민주당 유동수 사무총장, 민병덕 을지로위원장, 사회민주당 한창민 대표, 기본소득당 용혜인 대표, 더불어민주당 김남근, 박홍배 의원. 연합뉴스

세줄 요약 홈플러스 회생 기한 앞두고 정부 개입 촉구

10만명 고용·지역경제 피해 우려 확산

사회적 대화기구·공적자금 투입 요구

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기업 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스에 대한 정부 차원의 지원이 필요하다는 목소리가 정치권에서 쏟아졌다. 직간접 고용까지 포함해 10만명에 달하는 홈플러스 노동자들의 생계가 걸려있는 만큼 정부의 책임 있는 개입이 필요하다는 것이다.정혜경 진보당 의원은 30일 국회에서 열린 ‘홈플러스 회생 및 대규모 실업 사태 방지를 위한 국회 중재 및 사회적대화기구 제안을 위한 제 정당 준비회의’에서 “이번 주가 회생이냐 대규모 실업이냐를 가를 마지막 주”라며 “10만 명에 가까운 노동자와 협력 업체, 입점 업체, 지역 경제가 직접 영향을 받는 민생 문제”라고 밝혔다.지난 3월 회생절차에 돌입한 홈플러스는 다음 달 3일 법원의 회생계획안 인가 여부에 따라 청산과 회생의 기로에 서 있다. 김재연 진보당 상임대표는 홈플러스 정상화를 위해 정부 개입을 촉구하며 지난 26일부터 광화문에서 단식 농성을 벌이고 있다.정 의원은 “오늘부터 실질적인 협의를 시작하고 회생을 위한 해법을 만들어내야 한다”며 “이제 정부가 나설 차례”라고 말했다. 그러면서 “정부는 관계부처를 즉각 가동해 이해관계자들이 협상 테이블에 마주 앉을 수 있도록 조정에 나서야 한다”며 “사회적 대화가 회생과 고용 안정을 위한 실질적인 합의로 이어질 수 있도록 정부가 끝까지 책임을 다해야 한다”고 했다.이어 “정부가 결단하면 대규모 실업을 막을 수 있다”며 “정부의 책임 있는 개입과 공적 자금 투입을 강력히 촉구한다”고 목소리를 높였다.이해민 조국혁신당 의원은 “회생의 마지막 계산서를 더 이상 노동자에게 청구하지 말아야 한다”며 노동자의 고용·임금의 보장을 요구했다.그는 “이미 2009년 쌍용차 사태로, 2018년 한국GM 군산 공장 폐쇄로 수없이 많은 이들과 지역 경제가 직격탄을 맞았던 사회적 비극 똑똑하게 기억하고 있다”며 “그런 과오를 반복해서는 절대 안된다”고 했다.민주당 을지로위원회 위원장인 민병덕 의원은 “한 기업의 파산이 아닌 10만 가정을 벼락으로 내모는 국가적 민생 재난이 될 것”이라며 “회생 기한 마감일인 7월 3일 연장도 전향적으로 검토해 주실 것을 요청한다”고 전했다.이어 “사회적 대화 기구가 이해관계자 간의 갈등을 조정하고 실질적 해법을 이끌어내는 구심점이 되도록 을지로위원회가 앞장서서 역할을 다 하도록 하겠다”고 했다.이준호 기자