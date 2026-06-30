한병도 “국힘 상임위 편식 용납 안 해…모든 상임위 즉각 가동”

“후반기 원구성은 민생 회복 첫걸음”

“국회법 무시하는 국힘 더 못 기다려”

이미지 확대 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 30일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언 하고 있다.2026.6.30 안주영 전문기자

세줄 요약 국민의힘 상임위 편식과 협상 거부 비판

후반기 원 구성 절차대로 마무리 방침

모든 상임위 즉각 가동 필요성 강조

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한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 30일 “절차에 따라 (후반기) 원 구성을 완료하겠다”며 “모든 상임위를 즉각 가동하는 데 중점을 두고 위원장 선출에 임하겠다”고 밝혔다.한 직무대행은 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “법사위원회를 고집하며 협상을 거부하고 (상임위원회) 명단 제출도 하지 않아 국회법도 무시하는 국민의힘을 더는 기다릴 수 없다”며 이같이 말했다.한 직무대행은 “국회법에 따른 의장님의 (상임위 명단 배정) 권한 행사를 독재라고 생떼를 부리는 국민의힘 행태를 더 이상 두고 볼 수는 없다”며 “국민의힘이 하는 행위들은 구태 정치의 바닥을 보여주는 떼쓰기, 우기기에 불과할 뿐”이라고 비판했다.이어 “이번 원 구성은 이재명 정부를 뒷받침하고 민생 회복을 이루기 위한 제22대 후반기 국회의 첫걸음”이라며 ‘모든 상임위 즉각 가동’을 강조했다.한 직무대행은 전날 발표된 ‘대도약 3대 메가 프로젝트’에 대해선 “가능성이 분명한 사업은 특별법을 제정해서라도 앞당겨야 한다”며 “마중물이 필요한 사업은 예산을 추가 편성해서라도 막힘이 없도록 만들어줘야 한다”고 했다.김서호 기자