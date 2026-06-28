한일 국방협력 확대…특수비행팀 교류·AI 협력 강화

세줄 요약 특수비행팀 교류 확대 합의

한일 수색구조훈련 재개·발전

AI 등 첨단기술 협력 논의

이미지 확대 이동하는 한일 국방장관 안규백(왼쪽) 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 열린 의장행사를 마친 뒤 회담을 위해 이동하고 있다.

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한일 국방장관이 28일 양국 특수비행팀 간 교류와 수색구조훈련(SAREX), 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술 분야 협력을 강화하기로 했다.안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상은 이날 서울 국방부 청사에서 양자 회담을 하고 이 같은 내용에 합의했다고 국방부가 공동보도문을 통해 밝혔다.양측은 공동보도문에서 “양 장관은 상호방문 및 회담 정례화, 한일 수색구조훈련의 약 9년 만의 실시 및 국방당국 간 AI 분야에 대한 논의 추진 등을 높게 평가했다”며 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화구축에 대한 의지를 재확인하고 한일·한미일 공조를 지속해 나가기로 했다”고 전했다.이어 “양 장관은 공군 블랙이글스의 일본 기착 등을 계기로 양국의 특수비행팀(한국 블랙이글스, 일본 블루임펄스) 간 교류협력 발전을 지속하고, 다양한 해난사고 상황에 대비한 수색구조훈련을 더욱 발전시킬 계획”이라며 “AI 등 첨단 과학기술 협력 분야에 대해 한일 간 논의를 추진해 나가기로 했다”고 설명했다.아울러 “양 장관은 상호 이해와 신뢰 증진을 통해 안정적이고 미래지향적인 한일 국방교류협력의 발전을 위한 소통과 노력을 강화해나가기로 했다”고 덧붙였다.한일 간 군사 협력은 최근 강화되는 모습이다. 지난 1월 28일 한국 공군 블랙이글스가 중간 급유를 위해 처음으로 일본 항공자위대 오키나와현 나하 기지에 기착하면서 양국 특수비행팀 조종사들 간 교류가 있었다. 한일 군 당국은 이를 일회성에 그치지 않고 앞으로 협력을 이어 나가겠다는 의미로 풀이된다.이날 회담에선 한일 상호군수지원협정(ACSA) 체결 문제는 공식 의제에 반영되지 않은 것으로 알려졌다. 일본은 지난달 싱가포르에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 계기 한일 국방장관 회담에서도 ACSA 문제를 꺼냈다. 일본은 줄곧 ACSA 체결 의사를 밝혀온 만큼 이번에도 이 문제를 거론했을 가능성이 있다.이주원 기자