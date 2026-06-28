[속보] 한일 국방장관 “국방교류협력 강화…AI 등 첨단 과학기술 협력 추진”

세줄 요약 한일 국방장관, 서울 회담서 안보 공조 강화

9년 만의 해양 수색구조훈련 재개 논의

국방 AI 등 첨단기술 협력 확대 추진

이미지 확대 안규백(왼쪽) 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 서울 용산구 국방부 연병장에서 의장대 사열을 하며 대화하고 있다. 2026.6.28. 사진공동취재단

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안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 28일 오전 서울에서 마주 앉아 한일 국방장관회담을 열고, 양국 및 한미일 안보 공조를 한층 강화하는 동시에 인공지능(AI) 등 첨단 과학기술 분야의 협력 확대를 위한 본격적인 논의에 나서기로 했다.국방부는 이날 공동언론발표문을 통해 “양국 장관은 상호 방문 및 회담 정례화, 9년 만의 한일 해양 수색구조훈련(SAREX) 재개, 국방 당국 간 AI 분야 논의 추진 등을 높게 평가했다”고 밝혔다.앞서 안 장관은 지난달 열린 아시아안보회의에서 고이즈미 방위상과 만나 SAREX 재개에 합의한 바 있다. 한일 해양 수색구조훈련은 1999년 시작돼 격년으로 실시됐으나 지난 2017년 12월 이후 양국 관계가 경색되면서 약 9년간 중단됐다.국방부는 “양 장관은 엄중한 안보 환경 속에서 역내 평화와 안정을 유지하기 위해 협력을 지속해야 한다는 데 의견을 같이했다”며 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 구축 의지를 재확인하고, 한일·한미일 안보 공조를 이어가기로 했다”고 전했다.또한 이번 회담을 계기로 일본 특수비행팀 ‘블루임펄스’와의 교류 협력을 확대할 방침이라는 설명이다. 해난 사고 상황에 대비한 수색구조훈련을 발전시키는 한편 국방 AI 등 첨단 과학기술 분야의 협력 논의도 본격적으로 추진하기로 했다.국방부는 “양 장관이 상호 이해와 신뢰 증진을 바탕으로 안정적이고 미래지향적인 한일 국방교류협력을 발전시키기 위해 소통과 노력을 강화하기로 했다”고 덧붙였다.김성은 기자