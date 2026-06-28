대전시 슬로건은 ‘우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민’

시민주권 시대, 시정 변화에 대한 약속 천명

이미지 확대 허태정 대전시장 당선인이 27일 경남 봉하 마을 방명록에 ‘우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민’이라고 적었다. 허태정 대전시장 당선인 제공

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민선 9기 대전시의 슬로건으로 ‘우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민’이 선정됐다.대전시장직 인수위원회는 시민과 함께 만들어갈 민선 9기 슬로건으로 시민들의 의견과 허태정 당선인의 시정 철학, 시정의 방향성 등을 반영해 이같이 결정했다고 28일 밝혔다. ‘우리 모두의 대전’은 시민주권 시대를 맞아 시민이 주인이고, 시민을 시정의 중심에 두겠다는 당선인의 의지를 담고 있다. ‘온통 행복한 시민’은 시민의 행복을 위해 일하는 시정을 펼치겠다는 각오와 1호 공약인 ‘온통 대전 2.0’ 추진 등 변화에 대한 약속의 표현이라고 인수위는 설명했다.허태정 대전시장 당선인은 “시민과 함께 시작하는 민선 9기의 상징성을 반영해 시민 여러분의 의견을 최대한 반영했다”라면서 “시민 모두가 행복한 대전, 미래를 향해 도약하는 대전의 비전과 희망을 담아냈다”고 밝혔다.대전 박승기 기자