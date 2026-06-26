방사청, K방산 채용연계형 대학 지원 2030년까지 10개로

진입부터 자립까지 생애주기별 지원

전문인력 1100명·청년 고용 400명 창출

이미지 확대 이용철 방위사업청장, 획득과 방산의 새로운 도약 세미나 발언 이용철 방위사업청장이 19일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열린 ‘획득과 방산의 새로운 도약’ 세미나에서 발언하고 있다. 2026.6.19 방위사업청 제공

세줄 요약 K-방산 청년 뉴딜정책 발표

계약학과 10개 대학 확대 추진

전문인력 1100명 양성 목표

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방위사업청이 청년들에게 방위산업 분야 진입 기회를 제공하고 전문 인력을 늘리기 위해 채용연계형 방산 계약학과 확대를 추진한다. 이를 통해 오는 2030년까지 1100명의 전문인력을 양성할 계획이다.방사청은 26일 이같은 내용을 담은 ‘K-방산 청년 뉴딜정책’ 지원 방안을 발표했다. 국방기술과 방산 생태계를 활용해 △일자리 진입·경험 △안착·성장 △혁신·자립까지 생애주기 단계별로 지원하는 내용이 핵심이다. 방사청은 “현장 중심의 방산 전문 인력과 청년 인재의 혁신적 아이디어를 국방에 적극 유입시키고자 한다”고 설명했다.‘진입·경험’ 단계에서는 채용연계형 계약학과를 확대하고 청년 대상 방산 특화 교육을 추진해 우수 인재 진입을 돕는다. 방사청은 오는 2030년까지 채용연계형 사업을 10개 대학으로 확대하고 전문인력 주관 대학도 지역거점대학 4개로 확대한다. 이를 통해 총 1100명의 전문인력을 양성할 계획이다.구체적으로 방산 계약학과 지원사업에는 올해 예산 13억 600만원을 투입한다. 방산업체 채용예정자나 재직자를 대상으로 석·박사 연구인력을 양성하는 것을 목표로 하며, 등록금 전액 또는 일부 및 학기당 3500만원의 학과 운영비를 지원한다.지역거점 방산 전문인력 양성 사업은 대졸 구직자 및 직업계고 학생을 대상으로 한다. 방사청은 주관대학 교육과정 운영비와 교육생 교육수당, 직업계고 교육 운영비 등을 지원한다.‘안착·성장’ 단계는 방산 분야 연구인력 지원에 초점을 맞췄다. 중소·중견 방산업체 등이 방산 분야 연구인력을 신규 채용하면 초기 인건비를 지원한다. 매년 100명의 신규 채용자를 대상으로 3년간 기준연봉의 50%를 지원할 계획이다. 오는 2030년까지 400명 규모의 청년 신규 고용을 창출할 예정이다.‘혁신·자립’ 단계에서는 청년들의 아이디어가 실제 사업화로 이어질 수 있도록 지금까지 추진해오던 ‘창업경진대회’를 내년부터 보다 확대한다.이용철 방사청장은 “K-방산이 글로벌 무대에서 지속적인 성장을 이루어내기 위해서는 청년들의 혁신적인 아이디어가 필수적이다”며 “K-방산 뉴딜정책을 통해 단순한 일자리 지원을 넘어 청년들이 방위산업의 핵심주역으로 성장해갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.백서연 기자