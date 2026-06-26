‘국방 드론·대드론 정책’ 발표

2029년까지 분대당 1대꼴 드론 도입

이미지 확대 국방 드론·대드론 발전 정책 발표 안규백 국방부 장관이 26일 서울 용산구 국방부에서 국방 드론·대드론 발전 정책 발표를 하고 있다. 2026.6.26 연합뉴스

세줄 요약 드론작전사령부, 국방드론본부로 개편

각군 작전 전환, 본부는 발전·획득 전담

K-LUCAS 전력화와 드론 전사 양성 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

평양 무인기 침투 실행으로 12·3 비상계엄의 명분을 쌓은 것으로 알려진 드론작전사령부가 국방드론본부로 개편된다. 중동 전쟁 등에서 드론이 게임체인저로 부상하는 등 현대전 변화 양상에 따라 한국형 장거리 자폭무인기 등 드론·대드론 전력도 대폭 확충한다.국방부는 26일 이같은 내용을 담은 ‘국방 드론·대드론 발전 정책’을 발표했다.안규백 국방부 장관은 “드론작전사본부는 드론·대드론 분야 전투발전과 전력 혁신이라는 진화적 발저늘 위해 국방드론본부로 개편하겠다”고 말했다. 국방드론본부는 드론·대드론 분야 전투발전, 실증, 획득지원, 제도개선, 민군협력 등을 전담하는 국방부 직속 전문조직으로 운영될 예정이다.구체적으로 드론작전사령부의 작전 기능은 각군으로 전환된다. 현재 각 군은 주로 감시·정찰 드론을 운용하고, 타격용 드론은 드론작전사령부를 중심으로 운용되고 있다. 개편되는 국방드론본부는 드론·대드론 분야 개념발전과 소요발굴, 각군 획득지원 등을 전담하는 조직으로 운영된다. 이밖에 작전 수행기능은 각군이, 통합작전은 합동참모본부가 맡을 것으로 보인다.안 장관은 드론·대드론 전력을 신속하게 확보하겠단 방침을 밝혔다. 안 장관은 “최근 전쟁 양상에 대비해 전략적으로 활용할 수 있는 한국형 장거리 자폭무인기, ‘K-LUCAS’를 신속히 전력화하겠다”며 “민간의 우수한 기술을 신속하게 군에 도입할 수 있도록 기존 획득체계를 획기적으로 개선하겠다”고 말했다. 군은 오는 2030년 이전에는 K-LUCAS를 최초로 군에 배치해 활용될 수 있도록 준비하겠다는 방침이다.안 장관은 “과거에는 소수의 고가 무기체계가 전장을 주도했다면 이제는 저비용 드론이 대량 운용되며 전쟁 양상을 근본적으로 변화시키고 있다”고 강조했다. 드론작전사령부의 해체가 아닌 개편으로 가닥을 잡은 것도 현대전에서의 드론의 중요성 부상에 따른 것으로 풀이된다.이밖에 모든 장병이 드론을 ‘제2의 개인화기’처럼 활용할 수 있도록 ‘50만 드론 전사’를 양성하겠다는 방침을 재확인했다. 아울러 군은 2029년까지 국산 교육용 상용드론을 분대당 1대 수준인 6만여 대를 도입할 예정이다.백서연 기자