“마귀” “적임자” 증인 0명 청문회 공방… 한성숙 “성장 이끌 것”

청문회 첫날 여야 격돌증인채택 결렬에 野 “검증권 무력화”
與 “李 끌어들이려 무리한 증인 요구”
다주택·개인정보 유출·안보관 설전
한 “주택 3채 처분, 정보 유출 사과”
한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회 첫날인 25일 여야는 한 후보자의 다주택 논란, 개인정보 유출 사고, 안보관 등을 둘러싸고 공방을 벌였다. 국민의힘은 증인·참고인 0명 사태를 두고 “맹탕 청문회”라며 각종 의혹 추궁에 집중한 반면, 더불어민주당은 “정쟁을 위한 무리한 증인 요구”라고 맞받으며 한 후보자 전면 방어에 나섰다.
국무총리 인사청문특별위원회 야당 간사인 강승규 국민의힘 의원은 이날 한 후보자 인사청문회를 두고 “증인도 참고인도 없다. 국회의 검증권을 완전히 무력화하고 있다”고 비판했다. 반면 여당 간사인 김한규 민주당 의원은 “이재명 대통령을 끌어들여 정쟁의 장을 만들 성남FC 관련 증인들을 제외하고는 대부분 수용할 수 있다고 했다”고 반박했다.
주 질의에서 국민의힘은 한 후보자가 청문회를 앞두고 주택 3채를 처분한 것을 두고 “속 보이는 행동”이라고 지적했다. 김선교 의원은 “이 대통령이 다주택자를 마귀라고 했는데, 이제 사람 됐나”라고 비꼬자 한 후보자는 “사람이 된 것 같다”며 “가격을 낮춰서라도 팔겠다고 생각했다”고 응수했다.
한 후보자가 서울 종로구 건물 불법 증축과 관련해 청문회 직전 철거 작업을 한 것도 도마에 올랐다. 김희정 국민의힘 의원은 “1년 동안 뭉개다가 총리 인청 받고 한 것”이라고 지적하자 한 후보자는 “무시한 것은 아니고 구청과 지속적으로 협의를 하면서 시간이 늦어진 부분들”이라고 해명했다.
한 후보자가 장관을 맡고 있는 중소벤처기업부의 ‘모두의 창업’ 개인정보 유출 사고와 관련해서는 유영하 국민의힘 의원이 “해킹에 따른 관리 부실과 은폐 의혹까지 제기됐는데 출근길 사과 한 번으로 면죄부를 받은 것”이라고 하자 백승아 민주당 의원은 “개인정보 보호에 더 신경 썼어야 하지만 칭찬받을 만한 사업”이라며 한 후보자를 엄호했다. 한 후보자는 “다시 한번 사과드린다”면서도 모두의 창업 2기 추진 의지를 밝혔다.
민주당은 한 후보자가 중기부 장관·네이버 대표이사 출신인 점을 내세워 총리로서의 역량을 강조했다. 백 의원은 “이재명 정부가 인공지능(AI) 대전환을 시대적 과제로 하는데 한 후보자는 둘도 없는 적임자”라고 하자 한 후보자는 “AI 대전환을 통해 경제 구조의 전환을 이끌고 미래 세대 성장을 돕겠다”고 밝혔다.
청문회 막판에는 한 후보자의 안보관을 둘러싼 설전도 벌어졌다. 한 후보자는 “6·25가 남침인가”라는 김선교 의원의 질의에 “당연히 북침”이라고 답했다가 곧바로 “죄송하다. 남침이다. 긴장했다”고 정정했다. 박선원 민주당 의원은 “한 후보자는 국방부 장관 후보자가 아니다”라고 지적했다.
곽진웅·이준호 기자
세줄 요약
- 증인·참고인 0명 놓고 여야 정면 충돌
- 다주택 처분·불법 증축·유출 사고 추궁
- 한성숙, AI 전환과 성장 지원 의지
2026-06-26 6면
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