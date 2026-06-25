檢 보완수사권 폐지…정부 입장 못박았다

김 총리 “예외 적용 등 별도안 없다”

당정 개혁안 엇박자 논란 차단 의도

이미지 확대 25일 정부가 검찰의 보완수사권 폐지를 기본 입장으로 최종 정리하고 별도의 정부 입법예고안을 제출하지 않기로 한 가운데, 서울 서초구 엘타워에서 법무연수원과 한국형사·법무정책연구원이 공동 주최한 형사사법포럼이 열리고 있다(오른쪽 사진). 왼쪽 사진은 이날 서초구 서울중앙지방검찰청의 모습.

홍윤기 기자

세줄 요약 정부, 검찰 보완수사권 폐지 입장 최종 정리

별도 정부안 없이 국회에 입법 논의 전면 위임

민주당 자체 개정안 마련, 여야 공방 격화

2026-06-26 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김민석 국무총리는 25일 검찰 개혁의 핵심 쟁점인 보완수사권과 관련해 “보완수사권 폐지를 정부의 기본 입장으로 최종 정리했다”고 밝혔다. ‘예외적 허용’ 여부를 두고 당정 간 이견이 불거질 조짐이 보이자 정부에서도 ‘완전 폐지’를 공식화한 것이다. 특히 정부안 없이 국회에 입법 논의를 모두 맡기기로 하면서 오는 10월 검찰청 폐지를 앞두고 형사소송법 개정에 속도가 붙을지 주목된다.김 총리는 이날 정부서울청사에서 검찰개혁 관련 현안 브리핑을 열어 “이재명 정부가 추진하는 검찰 개혁의 기본 원칙은 수사와 기소의 분리”라며 이같이 밝혔다. 김 총리는 “이는 검찰의 권한을 보다 합리적으로 재정립하고 국민의 기본권을 더욱 두텁게 보호하기 위한 개혁의 핵심 원칙”이라며 “저는 이러한 원칙에 따라 검사의 보완 수사권은 폐지되어야 한다는 입장을 일관되게 밝혀 왔다”고 강조했다.앞서 총리실 산하 검찰개혁추진단은 올해 초 1차 입법예고안을 발표했다. 당시 공소청·중대범죄수사청법과 패키지로 묶인 형사소송법 개정안에는 검찰을 공소청으로 전환하되 중대범죄 등에 한해 기소 전 제한적으로 개입하거나 협력할 수 있는 보완수사권이 담겨 있었다.이를 두고 여권 강경파에서는 검찰이 우회적으로 수사할 길을 열어 준다는 비판이 나오면서 형소법 처리는 미뤄졌다.이어 6·3 지방선거가 치러지면서 형소법 개정 논의는 한동안 이뤄지지 못했다. 김 총리는 2차 개혁안 발표가 늦어졌다는 지적과 관련해 “당의 요구로 연기된 것”이라고 설명했다.이날 발표한 최종 입장과 관련해 정부는 별도의 입법안을 제출하지 않고 국회에 전면적으로 논의를 맡기기로 했다. 김 총리는 “구체적인 제도 설계와 입법은 국민의 대표 기관인 국회에서 충분한 논의와 숙의를 거쳐 결정하는 것이 바람직하다고 판단했기 때문”이라고 설명했다.정부안을 두고 여권 내 찬반이 오가는 과정에서 당정 이견이 불거질 수 있는 가능성을 사전에 차단하겠다는 의도로 풀이된다. 이에 따라 입법 논의에도 속도감이 더해질 것으로 전망된다.이에 더불어민주당은 조만간 자체 개정안 마련에 돌입할 계획이다. 그간 의원들이 발의한 형소법 개정안을 중심으로 당 정책위원회와 검찰개혁 태스크포스(TF)가 초안을 마련한 뒤 소관 상임위원회인 법제사법위원회를 중심으로 논의를 이어 갈 것으로 보인다.민주당의 한 의원은 서울신문과의 통화에서 “보완수사권 논의가 워낙 예민한 문제라 법사위로 바로 넘길 수는 없다”며 “당 차원의 의견을 모은 뒤 법사위에서 논의가 이뤄져야 한다”고 전했다.보완수사권 전면 폐지를 강조해 왔던 정청래 전 민주당 대표는 김 총리 브리핑 직후 페이스북에 “환영한다”면서 “국회에서 불가역적 완전 폐지할 테니 시행령도 완벽한 폐지로 준비해 달라”고 했다.또 정 전 대표는 전북 정읍에서 열린 전북도당 당선인 워크숍 참석 뒤 기자들과 만나 “지금부터라도 (보완수사권 폐지를 위한) 형소법 개정을 놓고, 또한 시행령을 놓고 고민해야 한다”며 “제헌절 이전에는 (개정안을) 통과시켜야 한다”고 말했다.당장 형소법 개정 논의에 착수해야 한다고 목소리를 높여 온 김용민 민주당 의원도 페이스북에 “정부의 최종 입장을 환영한다”며 “이제 당과 국회가 신속하게 논의해서 바람직한 개혁안을 정리하자”고 했다.반면 국민의힘은 “‘개딸’(이재명 대통령 강성 지지층)만 보고 폭주한다”고 비판했다. 최은석 원내수석대변인은 이재명 대통령이 과거 “구더기가 싫다고 장독을 없애면 되겠느냐”며 보완수사권 폐지에 신중한 입장을 보였던 것을 언급하면서 “결국 이 대통령의 신중론은 묵살됐다. 아니면 애초에 말뿐이었느냐”며 “국민 앞에서는 신중론을 말하고, 뒤에서는 정 전 대표의 강경론을 용인한 것이냐”고 반문했다.백서연·이준호 기자