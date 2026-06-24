정청래 ‘명청 전쟁’ 방아쇠 당겼다

鄭, 민주당 대표직 사퇴·연임 도전

이미지 확대 서울국제도서전서 文 만난 鄭 정청래(오른쪽) 더불어민주당 대표와 문재인 전 대통령이 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 만나 시민들에게 둘러싸인 채 인사하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 정청래 대표 사퇴, 연임 도전 공식화

이재명과 한 몸 강조, 명청 대결 차단

전대 앞두고 친명계·강성 지지층 공략

2026-06-25 1면

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6·3 지방선거 이후 거취 압박을 받아 온 정청래 더불어민주당 대표가 24일 당 대표직을 사퇴하며 연임 도전을 위한 첫발을 뗐다. 이에 따라 그동안 ‘연임 포기’를 압박해 온 친명(친이재명)계와의 일전은 불가피할 전망이다. 이번 전당대회가 차기 권력을 둘러싼 계파 갈등으로 흐를 경우 당청 모두에 부담이 되는 만큼 과열 양상을 어떻게 관리하느냐가 이번 전당대회의 주요 과제로 꼽힌다.정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “며칠간 불면의 밤을 지새우며 저 자신을 돌아보고 정치 인생을 살펴봤다”며 “저는 오늘 당 대표직을 내려놓는다”고 밝혔다. 8·17 전대 출마 여부를 직접 언급하진 않았지만 전당대회 일정 등을 고려하면 연임 도전 수순으로 풀이된다.정 대표는 최고위에서 17분간 발언하며 ‘이재명’을 총 36차례 언급했다. 마지막 발언에서는 “이 대통령과 저는 정치적 운명공동체이자 한 몸 공동체”라며 “이 대통령과의 의리는 제가 끝까지 지킨다”고 강조했다. 이번 전대가 ‘명청 대결’ 구도로 흘러가지 않도록 정 대표가 선제적으로 이 대통령과 각 세우지 않겠다는 뜻을 분명히 한 것으로 풀이된다.그러면서도 정 대표의 핵심 지지 기반인 강성 지지층을 향한 구애도 빼놓지 않았다. 정 대표는 “전국에서 만난 많은 사람이 제일 많이 하는 말씀이 ‘1인 1표제 해줘서 감사합니다’, ‘검찰개혁 꼭 해주세요’”라며 “개혁의 엔진을 멈추지 않겠다”고 말했다. ﻿이후 ‘딴지일보’ 게시판에도 ‘저는 오늘 당 대표직을 내려놓습니다’라는 제목의 글을 올렸다.정 대표는 사퇴 후 첫 행보로 서울 코엑스에서 열린 서울국제도서전을 찾아 문재인 전 대통령과 약 10분간 대화를 나눴다. 정 대표는 문 전 대통령을 향해 약 90도로 허리를 굽혀 인사하며 “평산으로 제가 한번 가겠다”고 말했다.이날 최고위에서는 전당대회준비위원회와 중앙당 선거관리위원회 설치·구성안을 26일 당무위에 부의하는 안건을 의결할 예정이었다. 하지만 불필요한 오해를 피하기 위해 26일 최고위와 당무위에서 이를 처리하기로 했다.정 대표의 연임 도전이 사실상 공식화하면서 당권 경쟁이 본격화될 전망이다. 김민석 국무총리와 송영길 의원이 정 대표에 맞서 전대에 출마할 경우 ‘3자 구도’로 치러진다. 일각에선 친명계의 지지를 받는 김 총리와 6선으로 원내 복귀한 송 의원이 결선 투표를 염두에 둔 ‘반청’(반정청래) 연합전선을 펼칠 것이란 전망도 나온다.5선인 박지원 의원은 CBS 라디오에서 “송 전 대표는 (최근 이 대통령과의 관저 만찬에서) 자기가 3자 구도로 가서 결국 김 총리와 단일화하는 방안을 또 결선 투표에서 모아지는 결과를 만들어 내겠다는 얘기를 드렸다”면서 “긍정적인 반응을 보인 것으로 잘하라는 말씀을 했다”고 전했다.이번 전대는 2028년 총선 공천권이 걸려 있다 보니 전대 결과에 따라 여권 내 권력 지형도 요동칠 수밖에 없다.정 대표는 김대중·노무현·문 전 대통령과 이 대통령을 잇는 정통성을 강조하면서 강성 지지층을 향한 개혁 의지를 강조하고 있다. 이날 서울국제도서전에서 ‘김대중 육성 회고록’, 노 전 대통령 전집 ‘운명이다’, ‘문재인의 운명’, 이 대통령의 책 ‘결국 국민이 합니다’ 등 책 네 권을 구입한 것도 이런 맥락으로 읽힌다.특히 대의원 표의 가중치를 없앤 ‘1인 1표제’ 방식으로 처음 치러지는 이번 전당대회를 앞두고 ﻿호남 바닥 민심을﻿ 확인한 정 대표 쪽에선 승산이 있다고 보는 분위기다. 노무현재단 상임고문 해촉을 요청한 유시민 작가도 26일 김어준씨가 진행하는 유튜브 공개 방송에 출연해 전당대회 국면에 참전할 것으로 보인다.이런 가운데 정 대표가 주재한 마지막 최고위에서도 당권파와 비당권파 간 신경전은 계속됐다. 김 총리와 가까운 강득구 최고위원은 “민주당은 이재명 정부와 한배를 타고 있다. 배의 선장이 둘일 수 없다”며 “집권여당 지도부는 대통령과 경쟁하는 정치를 하는 것이 아니라 대통령과 함께 성공하는 정치를 해야 한다”고 직격했다. 그러자 친청(친정청래)계 문정복 최고위원은 “이 대통령은 대한민국호의 선장”이라면서도 “민주당호의 선장은 정 대표”라고 맞받았다.강윤혁 기자