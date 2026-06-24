[포토] 문재인 전 대통령 만난 정청래

1 / 5 이미지 확대 문재인 전 대통령 만난 정청래 정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령을 만나 인사하고 있다. 문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 문재인 전 대통령과 대화하는 정청래 정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령과 대화하고 있다. 문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 문재인 전 대통령과 대화하는 정청래 정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령과 대화하고 있다. 문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했다. 2026.6.24 연합뉴스

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이미지 확대 대화하는 문재인 전 대통령과 정청래정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령과 대화하고 있다. 문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했다. 2026.6.24 연합뉴스

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정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령을 만나 인사하고 있다.문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했다.온라인뉴스부