정치 [포토] ‘퇴원하는’ 장동혁 대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/24/20260624800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-24 10:46 입력 2026-06-24 10:46 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 퇴원하는 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 24일 서울 시내 한 병원에서 퇴원하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스 이미지 확대 퇴원하는 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 24일 서울 시내 한 병원에서 퇴원하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스 이미지 확대 장동혁 대표 퇴원국민의힘 장동혁 대표가 24일 서울 시내 한 병원에서 퇴원하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스 이미지 확대 퇴원하는 장동혁 대표국민의힘 장동혁 대표가 24일 서울 시내 한 병원에서 퇴원하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스 국민의힘 장동혁 대표가 24일 서울 시내 한 병원에서 퇴원하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지