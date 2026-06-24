[포토] ‘대표 사퇴 의사 밝힌’ 정청래

1 / 7 이미지 확대 당 대표직 내려놓는 정청래 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직 사퇴 의사를 밝힌 뒤 차량으로 이동하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 사퇴 의사 밝히기 전 이재명 정부 1년 성과 말하는 정청래 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이재명 정부 1년의 성과가 담긴 손팻말을 들어 보이며 설명하고 있다.

정 대표는 이날 회의 종료를 앞두고 오는 8월 17일 열릴 민주당 전당대회에서 당대표 연임 도전을 밝힌 뒤 대표직 사퇴 의사를 밝혔다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 지방선거 결과 평가 두고 정청래 비판하는 강득구 최고위원 더불어민주당 강득구 최고위원이 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 차기 전당대회 불출마를 밝히며 정청래 대표의 지방선거 결과 평가에 대한 비판 발언을 하고 있다. 정청래 대표는 이날 회의 종료를 앞두고 오는 8월 17일 열릴 민주당 전당대회에서 당대표 연임 도전을 밝힌 뒤 대표직 사퇴 의사를 밝혔다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 최고위원회의 도중 생각에 잠긴 정청래 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의 도중 생각에 잠겨 있다. 정 대표는 이날 회의 종료를 앞두고 오는 8월 17일 열릴 민주당 전당대회에서 당대표 연임 도전을 밝힌 뒤 대표직 사퇴 의사를 밝혔다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 대표 사퇴 의사 밝힌 후 떠나는 정청래 대표 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직 사퇴 의사를 밝힌 뒤 자리에서 일어나고 있다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 대표 사퇴 의사 밝힌 후 떠나는 정청래 대표 더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직 사퇴 의사를 밝힌 뒤 회의실을 떠나고 있다. 2026.6.24 연합뉴스

이미지 확대 당 대표직 내려놓는 정청래더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직 사퇴 의사를 밝힌 뒤 회의장을 나서고 있다. 2026.6.24 연합뉴스

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더불어민주당 정청래 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대표직 사퇴 의사를 밝힌 뒤 차량으로 이동하고 있다.온라인뉴스부