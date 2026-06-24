정치 국회 복귀한 장동혁 대표 기자회견 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/24/20260624500167 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-06-24 14:58 입력 2026-06-24 14:58 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 건강 악화로 입원한 지 엿새 만인 24일 퇴원해 당무에 복귀해 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.6.24 안주영 전문기자 장동혁 국민의힘 대표가 건강 악화로 입원한 지 엿새 만인 24일 퇴원해 당무에 복귀해 국회에서 현안 관련 기자회견을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지