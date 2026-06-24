김용범 “호남·충청 반도체 클러스터 조만간 발표…용인도 그대로”

김용범 靑 정책실장 초청 관훈 토론회

“용인 사업을 이전하는 것 절대 아냐”

이미지 확대 김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 발언하고 있다. 2026.6.24 연합뉴스

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김용범 청와대 정책실장은 24일 호남·충청 지역의 제2 반도체 클러스터 조성과 관련해 “논의 마무리 단계가 다가오고 있다”며 “확정이 되면 기업들과 부처가 모여 한 번에 국민에게 설명해 드리는 자리를 마련하려 한다”고 밝혔다.김 실장은 이날 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론에서 “현재 추세로는 (반도체) 수요가 폭발하면서 이미 예고돼 있던 설비 건설을 앞당겨야 하는 상황”이라며 “수도권에 더 지으려 해도 땅도, 전력도, 용수도 없다. 그렇다고 해외로 가야 하는 건 아니지 않나”라며 지방 클러스터 조성 필요성을 재차 강조했다.다만 이번 계획은 현재 건설 중인 용인 클러스터를 대체하는 것이 아니라, 별도의 신규 클러스터를 추가하는 개념이라는 점을 분명히 했다. 그는 “용인에 짓기로 한 것을 짓지 않은 채 지방으로 이전한다는 것이 절대 아니다”라며 “새로운 클러스터를 만드는 것”이라고 말했다.이어 “용인에 다 지은 뒤에 다음 부지에 짓기 시작하면 너무 늦기 때문에 (먼저 조성 사업을 시작하는 것)”이라고 설명했다.강동용 기자