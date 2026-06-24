오세훈 “정치 과잉화 ‘싸움 잘 한다’ 부끄러워야…원내 중심 정당으로”

6·3 지방선거 승리 후 첫 국회 방문
미래혁신포럼 ‘보수 가치 회복’ 특강
“싸움 잘 걸어 더 오래 생존 정치 풍토”
“당대표가 모든 사회 현상에 관여”
“당대표 왜 필요한가 원내대표면 충분”
오세훈 서울시장은 24일 “싸움을 잘 걸고, 싸움을 잘 하는 사람들이 정치적으로 이익을 얻고, 정치적으로 더 오래 생존하는 그런 정치 풍토가 돼버렸다”며 “야당으로서 여당에 시달리며 한이 맺혀 있더라도 적어도 국민들께 그걸 드러내놓고 ‘나는 싸움에 능한 사람이다’라는 건 아이들 보기에도 부끄러운 일”이라고 지적했다.
오 시장은 이날 국회의원회관에서 열린 김기현 국민의힘 의원의 ‘대한민국 미래혁신포럼’ 세미나에서 ‘보수 가치의 회복과 미래’ 특강을 통해 “(싸움을 잘한다) 이런 걸로 국민들께 정치적인 실리는 혹시 챙길 수 있지만 부끄러운 일이라는 그런 마음가짐이 마음 한편에는 남아 있어야 한다”고 강조했다. 오 시장이 6·3 지방선거 승리 후 국회를 찾은 건 처음이다.
이어 오 시장은 “대한민국이 과잉 정치화된 사회라고 생각한다”며 “무슨 ‘묻지마 폭행’ 사건 하나만 봐도 당대표가 정책적으로 접근하면 될 일인데 모든 사회 현상에 당대표가 관여하고, 정쟁이 일상화돼 있다”고 지적했다. 그러면서 “건전한 정책 경쟁으로 가면 좋은데, 모든 게 다 이념화돼 있고, 정치화돼 있고, 그래서 불필요한 왜곡이 생기고, 지나친 갈등, 정치하면 ‘싸움꾼들’로 이미지가 각인이 돼 있다”고 비판했다.
2004년 ‘오세훈법(정당법·공직선거법·정치자금법 개정안)’을 주도해 지구당 폐지 등을 이끌었던 오 시장은 “정치자금 이런 건 차치하고라도 제가 심혈을 기울였던 것은 사실은 중앙당 제도(개혁)”이라며 “이런 현상이 개선되려면 굳이 당대표가 필요한가. 원내대표면 충분히 당이 운영이 되는데, 어차피 법 개정으로 해결될 수 있는 분야인데, 그런 생각을 그때 정치 초짜인 초선 의원 오세훈이 했었다”고도 말했다.
또 “실제로 그렇게 하는 게 현실적으로 불가능하다면, 원내 중심 정당으로 바뀌어야 된다”며 “그래야 불필요한 갈등이 최소화된다고 저는 지금도 생각하는 편이다. 어쨌거나 진심을 담은 정책으로 그것이 법령으로 소화가 돼서 국민들께 다가갈 때, 국민들이 바라는 이상적인 정치로 한 발짝 더 다가갈 수 있다는 게 저의 지금까지 갖고 있는 정치에 대한 소견”이라고 강조했다.
한편 당선되면 국무회의에서 이재명 대통령에게 서울시 부동산 관련 주요 정책 건의에 나서겠다고 예고했던 오 시장은 “별도 면담 신청도 해놓은 상태”라며 “국무회의 참석해 말씀드리는 방법도 가능하다. 아직 구체적인 회답은 없었다”고 설명했다.
손지은·박효준 기자
세줄 요약
- 싸움 잘하는 정치 풍토 부끄러움 지적
- 과잉 정치화와 정쟁 일상화 비판
- 원내 중심 정당 전환 필요성 강조
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