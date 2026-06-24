정치 ‘보수가치의 회복과 미래’ 주제로 세미나하는 오세훈 서울시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/24/20260624500021 URL 복사 댓글 0 안주영 기자 수정 2026-06-24 08:49 입력 2026-06-24 08:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다. 2026.6.24 안주영 전문기자 구미경 서울시의원, ‘제3회 성동구 호국보훈의 달 기념식’ 참석 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지