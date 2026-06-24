‘보수가치의 회복과 미래’ 주제로 세미나하는 오세훈 서울시장

이미지 확대 오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다. 2026.6.24 안주영 전문기자

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오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다.안주영 전문기자