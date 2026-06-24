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‘보수가치의 회복과 미래’ 주제로 세미나하는 오세훈 서울시장

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안주영 기자
안주영 기자
수정 2026-06-24 08:49
입력 2026-06-24 08:49
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오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다. 2026.6.24 안주영 전문기자
오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다. 2026.6.24 안주영 전문기자

구미경 서울시의원, ‘제3회 성동구 호국보훈의 달 기념식’ 참석
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thumbnail - 구미경 서울시의원, ‘제3회 성동구 호국보훈의 달 기념식’ 참석

오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 ‘6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래’를 주제로 강연하고 있다.

안주영 전문기자
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