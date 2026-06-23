노태악 “선관위 비상임 체제 더는 불가… 필요하면 개헌도 해야”

국조 첫날 “책임 통감” 고개 숙여

감사기구 법률화 등 개혁안 제안

위원회 비상임위원 단체 불출석

민주 “짬짜미”… 국힘 “집단 항명”

국힘 ‘6·3특위’ 출범… “특검 필요”

이미지 확대 노태악(가운데) 전 중앙선거관리위원장이 23일 국회에서 열린 ‘투표용지 부족 사태 등 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 전체회의에 참석해 자리에 앉고 있다.

홍윤기 기자

세줄 요약 비상임 위원 집단 불출석 뒤늦은 출석

국조특위서 선관위 책임론과 질타 확산

노태악 비상임 체제 한계·개헌 언급

2026-06-24 8면

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투표용지 부족 사태의 진상 규명을 위한 국회 국정조사 특별위원회가 23일 첫 기관보고를 진행한 가운데 중앙선거관리위원회 비상임 위원들은 ‘집단 불출석’을 했다가 의원들의 질타에 뒤늦게 일부가 출석하는 모습을 보였다. 책임을 통감한다는 입장에도 불구하고 사태의 심각성을 이해하지 못한 처사라는 지적이 쏟아졌다.국조특위는 이날 오전 전체회의를 개의했으나 노태악 전 중앙선관위원장과 위철환(상임위원) 위원장 직무대행을 제외한 나머지 비상임 위원들이 불출석했다. 이에 여당 간사인 윤건영 더불어민주당 의원은 “어떻게 비상임 위원들만 다 불출석을 하나. 자기네들끼리 뭔가 ‘짬짜미’ 없이는 불가능한 거 아닌가”라고 지적했다.야당 간사 서범수 국민의힘 의원은 “비상임 선관위원 제도 자체가 이번 사태의 원인 중 하나로 지목되고 있는데 정작 책임 있는 사람들이 이 자리에 나오지 않았다”고 비판했고, 같은 당 김은혜 의원은 “집단항명”, 주진우 의원은 “조직적 항명”이라고 했다.결국 조병현 위원을 비롯한 5명의 비상임 위원은 오후 회의가 열린 뒤에야 회의장에 나타났다. 다만 조성대·전현정 위원은 각각 건강상 이유와 공식 일정 등을 이유로 끝내 불출석했다. 이 사건 핵심 당사자인 오민석 전 서울시선관위원장과 민소영 전 송파구선관위원장도 당초 불출석했다가 오후 회의에 모습을 드러냈다.노 전 위원장과 위 대행은 각각 “책임을 통감한다”, “참담하고 부끄러운 마음”이라며 고개를 숙였다. 이어 선관위는 위원장 상근제 도입, 감사기구 법률화, 국회에 독립적인 선거관리평가위 설치 등을 자체적인 개혁 방안으로 제시하며 “입법 전이라도 즉시 추진 가능한 자체 개선방안을 마련·시행하겠다”고 했다.특히 중앙선관위원장의 비상임 체제와 관련해 노 전 위원장은 “더 이상 (유지는) 불가능할 것이라고 생각한다”고 했다. 이어 이번 사태의 원인으로 선관위의 ‘구조적인 문제’를 꼽으며 “개헌도 필요하다면 해야 한다는 생각”이라고 말했다.노 전 위원장은 재임 시절 ‘부부 동반 해외 출장’ 논란 관련, 출장비용 반환 의사를 묻는 특위 위원장 윤상현 국민의힘 의원의질의엔 “방안을 강구하겠다”고 했다. 위 대행은 ‘사태의 책임을 지고 사퇴할 생각이 있느냐’는 김은혜 의원의 질의에 “그건 무책임한 것이라고 본다”고 답했다.한편 국민의힘은 국조특위와 별도로 이날 ‘6·3 국민참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁 특별위원회’를 출범시켰다. 민주당 주도의 국정조사만으로는 진상 규명에 한계가 있다는 판단에서다.이준호·곽진웅·박효준 기자