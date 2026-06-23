정치 [속보] 韓中 총리, ‘올해 APEC 고위급 교류계기’ 공감…정상회동 가능성 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/23/20260623500272 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-06-23 20:17 입력 2026-06-23 20:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 중국을 방문 중인 김민석 국무총리가 23일 중국 다롄의 방추도 호텔에서 리창 국무원 총리를 만나 회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.6.23. 국무총리실 제공. [속보] 韓中 총리, ‘올해 APEC 고위급 교류계기’ 공감…정상회동 가능성 [속보] 金총리, 中리창에 “새만금 투자조사단 조속 파견 요청”[속보] 金총리 “中, 남북·북미대화 역할해달라”…리창, 공감 표시김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지