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[속보] 韓中 총리, ‘올해 APEC 고위급 교류계기’ 공감…정상회동 가능성

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-06-23 20:17
입력 2026-06-23 20:16
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중국을 방문 중인 김민석 국무총리가 23일 중국 다롄의 방추도 호텔에서 리창 국무원 총리를 만나 회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.6.23. 국무총리실 제공.
중국을 방문 중인 김민석 국무총리가 23일 중국 다롄의 방추도 호텔에서 리창 국무원 총리를 만나 회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.6.23. 국무총리실 제공.


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