김부겸, 정치 활동 재개할까…“대구 나아갈 길 고민”

세줄 요약 대구시장 선거 패배 뒤 감사 문자 발송

대구의 미래를 시민과 함께 고민하겠다고 언급

총선 출마설엔 현재 계획 없다고 선 그음

이미지 확대 캠프 해단식서 발언하는 김부겸 후보 제9회 전국동시지방선거 대구시장 선거에서 낙선한 김부겸 더불어민주당 후보가 4일 대구 달서구 선거사무소에서 열린 캠프 해단식에서 발언하고 있다. 2026.6.4. 연합뉴스

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6·3 지방선거에서 대구시장에 출마했다가 고배를 마신 김부겸 전 국무총리가 “대구가 나아갈 길에 대해 여러분과 함께 차분히 고민해 나가겠다”고 밝혔다. 이를 두고 그의 정치 행보에 관심이 쏠린다.23일 정치권에 따르면 김 전 총리는 전날 시민들에게 보낸 감사 인사 문자메시지를 통해 “지금 대구가 쉽지 않다. 대구의 희망은 결국 시민 여러분”이라며 이같이 밝혔다.그는 “선거가 끝나고 아무것도 안 한 채 쉬기만 했다. 조금씩 기력을 회복하면서 많은 생각을 했다”며 “가장 먼저 떠오른 건, 격려해 주셨던 수많은 시민 여러분의 얼굴”이라고 했다. 그러면서 “저를 바라보던 미소 띤 표정, 따뜻한 시선, 꼭 잡아주던 손, 등을 감싸 안아 주던 팔에서 저에게로 기(氣)가 전달됐다. 그 기가 없었다면 어떻게 이 나이에 두 달을 새벽부터 밤늦도록 강행군할 수 있었겠나”라고 덧붙였다.김 전 총리는 이어 “이번에 제게 표를 주시면서 여러분이 얼마나 많이 고민하셨을지, 제가 안다”면서 “58만 6927이란 숫자는 단순히 제가 받은 표수가 아니다. 그 한 표 한 표에, 한 사람 한 사람의 결단이 담겨 있고 살아온 삶과 살아갈 인생이 담겨 있다. 그걸 너무나 잘 안다”고 했다.그는 앞서 지난 15일에도 김해 봉하마을에 있는 고(故) 노무현 전 대통령의 묘소를 찾아 “대통령님 그동안 오랫동안 찾아뵙지 못했다. 저는 이번에도 대구시민들의 신임을 받지 못했다”면서 “그러나 제가 뛰어온 길 위로 또 다른 씩씩한 후배들이 노무현을 기억하며 달려오고 있다. 이들을 응원해달라”고 방명록을 남기기도 했다.김 전 총리는 선거 과정에서 대구를 떠나지 않겠다고 약속한 대로 주로 대구에 머무르고 있다. 이를 두고 일각에서는 김 전 총리가 2년 뒤 치러질 총선에 출마할 것이라는 관측도 나온다. 대구시장 선거에서 패배하긴 했지만, 막판까지 추경호 당선인과 접전 승부를 벌였기 때문이다. 실제로 과거 지역구였던 수성갑 지역에서는 추 당선인을 앞서기도 했다.이에 대해 김 전 총리 측 관계자는 “현재로서는 총선 출마 계획은 없는 것으로 알고 있다”면서도 “다만 2년 뒤에 후배들이 대구에서 선거를 잘 치를 수 있도록 도울 생각은 갖고 계신 것으로 알고 있다”고 말했다.대구 민경석 기자