한성숙 총리 후보자, 양평 주택·역삼 오피스텔 처분…1주택자 됐다

세줄 요약 양평 주택·역삼 오피스텔 처분 완료

삼청동 단독주택만 남은 1주택자 전환

다주택 논란 속 부동산 기조 이행 강조

이미지 확대 출근하는 한성숙 국무총리 후보자 한성숙 국무총리 후보자가 23일 서울 종로구 통의동 금융감독연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다.

연합뉴스

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한성숙 국무총리 후보자가 보유한 주택 가운데 서울 종로구 삼청동 단독주택을 제외한 나머지 주택을 모두 처분했다.23일 국무총리 후보자 인사청문 준비단에 따르면 한 후보자는 지난 22~23일 경기 양평에 보유하고 있던 단독주택과 서울 강남구 역삼동 오피스텔을 매각했다. 이에 따라 한 총리는 서울 종로구 삼청동 단독주택 1채만 보유한 1주택자가 됐다.앞서 국회에 제출된 인사청문 요청안에 따르면 한 후보자는 서울 종로구 삼청동 단독주택(15억원)과 경기 양평군 양서면 단독주택(6억 3000만원) 등 주택 두 채를 보유한 다주택자였다. 주택 외에도 서울 강남구 역삼동 오피스텔(약 20억 7000만원), 종로구 연건동 근린생활시설(약 14억원) 및 제2종 근린생활시설(약 8억 9000만원), 경기 양평군 양서면·양주시 광사동 일대 토지 등을 신고했다.야권에서는 부동산 정책 강화를 추진하는 정부 기조와 다주택 보유가 맞지 않는다는 비판이 제기됐다. 특히 한 후보자가 지난달 잠실동 아파트를 매도하고 약 29억 5000만원의 차익을 거둔 것으로 알려지면서 고위공직자로서의 부동산 인식을 둘러싼 논란이 불거졌다.인사청문준비단은 “처분한 3개 주택 중 잠실 아파트는 시세보다 낮은 가격으로 매각했고, 역삼동 오피스텔과 양평 전원주택은 취득가보다도 낮은 가격으로 매각했다”며 “잠실 아파트 매매 차익 중 5억원은 국제구호개발 단체에 기부한 바 있다”고 밝혔다.한 후보자는 취득가액이 20억 7463만원인 역삼동 오피스텔을 15억원에 매각했고, 양평 전원주택은 7억 8000만원에 취득해 5억원에 매도했다.인사청문준비단은 “한 후보자는 고위 공직자의 무거운 책임감을 절감하며 정부의 부동산 정책 기조를 선도적으로 이행해 나가겠다는 입장을 밝혔다”고 설명했다.이주원 기자