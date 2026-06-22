김민석 “당정 완벽 일치 필요한 시점”… 사실상 당권 출마 선언

金 이르면 이달 말 민주당 복귀

이미지 확대 출입기자 간담회 마치고 김민석(오른쪽) 국무총리가 22일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 출입기자 간담회를 마친 뒤 이동하고 있다. 왼쪽은 윤창렬 국무조정실장.

연합뉴스

세줄 요약 당정 완벽 일치 필요성 강조

당 지지율 회복·국정 동력 강화 의지

8월 전당대회 출마 사실상 시사

2026-06-23 5면

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김민석 국무총리가 22일 향후 당에서의 역할에 대해 “당 지지율을 회복하고 이를 통해 국정 동력을 강화하는 방향으로 가도록 전력을 다할 것”이라고 밝혔다. 이르면 이달 말 당 복귀 후 8월 전당대회 출마가 유력한 김 총리가 ‘국정 동력 강화’를 강조하며 사실상 출마를 선언한 것으로 평가된다.김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 취임 1주년 기자간담회에서 당청 지지율이 동반 하락하는 상황에 대해 “당정의 완벽한 일치와 협력이 필요한 시점”이라며 이같이 밝혔다. 그는 또 “당과 국회에서 대통령의 국정 방향과 국정 계획 등이 안정적이고 차질없이 진행되도록 하는 데 저의 경험이 도움이 돼야 하는 것이 아닌가 한다”며 “당이 화합하고 통합하는 쪽으로 가는 데 있어 저는 최대한 화합적 방향으로 노력할 것”이라고 말했다.김 총리는 “민주당은 이제 여당으로서 품격을 높여야 한다”고 정청래 대표를 겨냥하기도 했다. 그는 최근 여당 내 당권 경쟁이 격화되며 분열 우려가 제기되는 것에는 “논쟁과 갈등은 있을 수 있지만 정도를 넘어서는 것은 바람직하지 않다”며 “정당이 분열하면 정당원 모두의 수준이 떨어지게 되며 이는 절대 있어서는 안될 일”이라고 했다.검찰의 보완수사권 문제에 대해서는 “폐지가 불가피하다”며 “꽤 오래 전부터 수사·기소 분리 원칙, 보완수사권 폐지가 맞다고 얘기해왔다”고 말했다. 앞서 이 대통령은 지난 19일 “악용될 여지가 없는 아예 작은 경우까지 봉쇄하면 나중에 문제가 생길 수 있다”며 일부 존치 필요성을 시사한 바 있다. 그러나 정 대표가 ‘전면 폐지’를 내걸며 지지층 결집을 이끄는 상황인만큼 이를 의식한 행보로 풀이된다.김 총리는 “누구보다 조작기소의 피해를 많이 본 이 대통령께서 정치검찰의 기득권 유지를 응원할 이유가 1도 없지 않나. 저도 많이 당했던 사람이라 그럴 이유가 1도 없다”고도 강조했다.한편 8·17 전당대회를 앞두고 당내 신경전은 이날도 이어졌다. 2022년 대선 패배 책임을 지고 당대표직을 사퇴했던 송영길 의원은 MBC 라디오에서 “‘승리했는데 왜 물러가냐, 연임 도전하겠다’라고 지금 나서는 논리면 저도 그때 절대 사표 낼 필요가 없었다”며 “전당대회에 올바른 당정관계를 수립하는 게 정말 중요하겠다”고 지적했다.반면 한민수 당대표 비서실장은 송 의원을 겨냥해 “대단히 많이 우습다”며 “제 상식으로는 선뜻 이해가 안 되는 말씀을 하고 계신다”고 비판했다.백서연·강윤혁 기자