李대통령 지지율 50% 깨졌다… 취임 후 첫 ‘데드크로스’ [리얼미터]

세줄 요약
- 긍정 46.7%·부정 49.7%로 역전
- 취임 후 첫 데드크로스, 5주 연속 하락
- 지방선거 책임론·당권 갈등 영향
부정평가 49.7%…오차범위 내 역전
“지방선거 관리부실 책임론 등 영향”
이재명 대통령의 국정수행 지지도가 5주 연속 하락해 취임 후 처음으로 ‘데드크로스’가 나타났다는 여론조사 결과가 22일 나왔다.
여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15~19일 닷새간 전국 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행 긍정평가는 전주 대비 4.8%포인트 하락한 46.7%로 집계됐다.
국정수행 부정평가는 같은 기간 5.5%포인트 상승한 49.7%였다. 부정평가가 긍정평가를 3.0%포인트 차이로 앞질렀다. 다만 이는 오차범위(±2.0%포인트) 내 격차다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 3.6%였다.
리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 원인과 관련, 6·3 지방선거 관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반에 부정적인 영향을 준 것으로 분석했다.
또 유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 호재에도 불구하고, 자산시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지층 이탈이 이어진 것으로 봤다.
권역별로는 대구·경북에서 이 대통령 지지율이 9.9%포인트 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였다. 이어 인천·경기(7.6%포인트↓), 서울(7.4%포인트↓) 순으로 하락폭이 컸다.
연령대별로는 50대(9.1%포인트↓)에서 가장 많이 떨어졌으며, 20대(6.2%포인트↓)와 40대(5.5%포인트↓)가 뒤를 이었다.
이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%포인트다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지