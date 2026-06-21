“당·정·청 원팀” “대통령 중심”… 정청래·김민석 ‘전대 전초전’

與 당선자 워크숍에 나란히 참석

이미지 확대 정청래(앞줄 왼쪽) 더불어민주당 대표와 김민석(오른쪽) 국무총리가 21일 국회의원회관에서 열린 ‘6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍’에서 환하게 웃으며 대화를 나누고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 민형배 전남광주통합특별시장 당선인, 이원택 전북지사 당선인.

뉴스1

세줄 요약 정청래·김민석, 워크숍서 전대 전초전

당·정·청 원팀, 대통령 중심 결속 강조

송영길 직격, 우원식 불출마 선언

2026-06-22 4면

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정청래 더불어민주당 대표가 24일을 전후해 당대표직을 사임할 것이란 전망이 나오는 가운데 정 대표와 김민석 국무총리가 21일 6·3 지방선거 단체장 당선자 워크숍에 나란히 참석해 미묘한 신경전을 벌였다. 또 다른 당권 유력 주자인 송영길 민주당 의원은 “당이 만약 무너지면 대통령 레임덕으로 간다”며 연임 도전 가능성이 큰 정 대표를 직격했다.정 대표는 이날 국회의원회관에서 열린 당선자 워크숍에서 “민심이 천심이고 국민은 언제나 옳다는 진리를 가슴에 되새기며 가장 낮은 자세로 국민의 마음을 얻기 위해 전력을 다하겠다”고 밝혔다. 정 대표는 이 대통령의 유럽 순방 성과를 치켜세우면서 “앞으로도 당·정·청이 원팀으로 똘똘 뭉쳐 남은 민생 개혁 과제들을 완수해 가겠다”고 강조했다.정 대표는 전날 페이스북을 통해 ‘당 대표가 참 고생이 많았제. 힘내시오’, ‘앞으로가 중요하당께. 민주당이 잘 해야제’ 등 호남의 지지 메시지를 잇달아 전하며 “여러분들 때문에 힘이 난다”고 했다.정 대표에 이어 정부 대표 축사자로 연단에 오른 김 총리는 지방선거 이후를 당의 역사적 분기점으로 규정하며 “다시 이기는 민주당을 만들어내는 것이 우리의 또 한 번의 과제”라고 했다.그러면서 “이제 4년 남았는데 중앙정부가 흔들리면, 대통령이 흔들리면 무슨 일을 할 수 있겠냐”면서 “대통령을 중심으로 당정이 완벽하게 하나 되고, 개혁의 DNA를 확고하게 가지면서 민생, 실용, 확장의 승리 공식을 가지고 다시 이기는 민주당으로 뛰어나가는 것이 우리의 과제”라고 강조했다. 여권 내에선 전당대회 출마 선언에 다름 없는 발언이란 해석도 나왔다.이런 가운데 정 대표는 전당대회준비위원회(전준위) 구성 이틀 전인 24일을 전후해 대표직에서 물러날 것이란 전망이 나왔다. 사실상 이번 주부터 8·17 전당대회 모드로 들어가는 가운데 김 총리는 하계 다보스포럼 참석차 22일부터 24일까지 중국을 방문해 중국 고위급 인사들과 회담을 갖는다.23일 미국 워싱턴을 방문하는 송 의원은 이날 KBC 광주방송에서 “정청래 지도부가 정면으로 대통령과 싸우겠다고 출마하려는데 이걸 정리하지 못하면 집권당이 어떻게 되겠나”라고 정 대표 견제에 나섰다.우원식 전 국회의장은 페이스북을 통해 전당대회 불출마 의사를 밝히면서 “민주당이 누구를 위한 정당인지, 이 전당대회가 무엇을 위한 전당대회인지부터 분명히 하자”고 밝혔다.강윤혁 기자