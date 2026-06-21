‘지선 역할론’ 띄우며 버티는 장동혁… 오세훈 “도움 안 돼 피해 다녔다”

국힘 보고서에 “장 대표 혼신 다해”
정점식 “사무처 분석일 뿐” 선그어
국민의힘이 6·3 지방선거 중 장동혁 대표의 행보에 대해 “혼신을 다했다”고 평가한 보고서를 21일 공개했다. 이에 정점식 원내대표는 “당내 숙의 과정을 거치지 않은 분석”이라며 거리를 뒀다. 연일 장 대표의 사퇴를 압박하는 오세훈 서울시장은 정 원내대표와 회동 일정을 잡는 등 지지 기반 확대에 나섰다.
국민의힘은 이날 ‘6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 결과 분석’ 보고서를 통해 “장 대표는 선거대책위원회 출범부터 선거 운동 마지막 날까지 16개 시·도 전체를 아우르며 후보자들의 당선을 위해 혼신을 다했다”고 밝혔다.
이번 지방선거와 재보궐 선거에서 총 1708명의 당선인을 낸 결과표를 제시하며 “2018년 지방선거와 비교하면 ▲광역단체장 2명 ▲기초단체장 42명 ▲광역의원 191명 ▲기초의원 268명이 각각 증가했다”고 설명했다. 이어 “국민의힘은 앞으로 이재명 정권의 헌정 말살, 사법 파괴 시도에 단호히 맞서고 선거관리위원회의 참정권 침해를 낱낱이 밝혀내겠다”고 했다.
그러나 정 원내대표는 MBN 방송에 출연해 “이번 선거의 평가 비교 기준을 2018년 지방선거와 2022년 지방선거 중 어느 것으로 할지에 대해서는 의견이 갈린다”며 “2018년 선거 결과와 비교한 이번 평가에 쉽게 동의하지 못하는 부분이 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “저 역시 사전에 보고를 받지 못했다. 당 사무처 차원의 분석이라고 생각한다”며 선을 그었다. 최근 국민의힘이 더불어민주당에 지지도가 앞선다는 여론조사에 대해선 “유념해야 할 것은 당이 스스로 높게 평가해서는 안 된다”며 “지난 지방선거 과정에서 당이 국민의 신뢰를 상당 부분 상실했기 때문에 이를 회복하는 데 주안점을 둬야 한다”고 했다.
오 시장도 당의 자평과는 거리를 둔 후일담을 전했다. 그는 전날 TV조선 방송에 출연해 “서울에 출몰한 장 대표와 부딪히는 것은 득표에 도움이 안 된다고 생각해 피해 다니느라 신경 좀 썼다”고 말했다. 오 시장은 다음달 초 정 원내대표와의 만찬을 비롯해 이달 말부터 22대 전반기 국회 행정안전위·국토교통위·성평등가족위원회 소속 국민의힘 의원들과도 만찬을 진행한다.
이런 가운데 정책위의장으로는 재선인 박수영 의원 등이 거론된다. 장 대표도 정 원내대표에게 정책위의장 추천을 요청한 것으로 전해졌다. 원내지도부 관계자는 “상임위원장 배분을 고려해 당내 정책 전문가들 중에서 검토 중”이라고 했다.
박효준 기자
세줄 요약
- 장동혁 역할론 띄운 국민의힘 보고서 공개
- 정점식 원내대표, 사전 보고 없었다며 거리두기
- 오세훈 시장, 장 대표 회피 발언으로 긴장 노출
2026-06-22 4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지