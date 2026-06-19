배준영 “GTX-D Y자 노선 국가철도망계획 반영” 건의

제5차 국가철도망구축계획 반영 요청
“정권 바뀌어도 국민과 약속 지켜져야”
배 의원은 최근 김 장관을 만나 연내 확정 예정인 제5차 국가철도망구축계획에 GTX-D Y자 노선을 포함해 달라고 요청했다고 19일 밝혔다.
GTX-D Y자 노선은 인천공항과 영종, 청라, 검단을 서울을 거쳐 수도권 동남권까지 연결하는 광역급행철도 사업이다. 인천 서부권의 교통 여건을 개선하고 수도권 균형발전을 이끌 핵심 광역교통망으로 평가받고 있다.
배 의원은 면담에서 “수도권 서부지역의 교통난 해소는 물론 공항경제권 조성과 주택공급 기반 확충, 지역균형발전을 위해 GTX-D Y자 노선이 반드시 필요하다”고 강조했다.
경기연구원에 따르면 인천에서 서울까지 평균 출근시간은 82분, 서울에서 인천까지 평균 퇴근시간은 84.3분으로 수도권 평균보다 10분 이상 더 걸리는 것으로 나타났다.
배 의원은 2020년 정세균 당시 국무총리에게 GTX-D 노선 반영을 요청한 것을 시작으로 6년째 사업 추진을 위해 정부와 국회를 설득해 왔다. 이후 국토교통부 관계자와 역대 장관들을 잇달아 만나 사업 필요성을 설명했고, 국회 대정부질문과 토론회 등을 통해서도 노선 반영을 촉구했다.
배 의원은 “GTX-D Y자 노선은 특정 지역만을 위한 사업이 아니라 인천 대부분 지역이 혜택을 받는 국가사업”이라며 “정권이 바뀌었다고 국민과의 약속까지 바뀌어서는 안 된다”고 말했다.
이어 “지난 대통령선거에서 이재명 대통령도 GTX-D Y자 노선 도입을 공약한 만큼 국가철도망구축계획에 반영돼야 한다”고 밝혔다.
한상봉 기자
세줄 요약
- GTX-D Y자 노선 국가철도망 반영 건의
- 인천공항·영종·청라·검단 연결 구상
- 교통난 해소·균형발전 기대 제기
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