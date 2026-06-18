정치 출근하는 한성숙 총리 후보자 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/19/20260619008005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-18 18:04 입력 2026-06-18 18:04 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 출근하는 한성숙 총리 후보자 한성숙 국무총리 후보자가 18일 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 한 후보자에 대한 인사청문회는 오는 25~26일 열린다.뉴스1 한성숙 국무총리 후보자가 18일 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 한 후보자에 대한 인사청문회는 오는 25~26일 열린다. 뉴스1 2026-06-19 8면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지