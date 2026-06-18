투표용지 추가 요청 → 선관위 답변 없음  → 투표 중단

투표록으로 본 송파 혼란 상황

이미지 확대 국민의힘 주진우 의원실이 18일 공개한 서울 송파구 잠실2동 제6투표소 투표록에 투표용지 부족 사태가 벌어진 당일의 혼란스런 상황이 기록돼 있다.

국민의힘 주진우 의원실 제공

세줄 요약 송파구 등 투표소 용지 부족과 혼란 드러남

추가 요청 뒤 선관위 대응 지연, 투표 중단

국회, 진상 규명 국정조사 계획서 통과

2026-06-19 4면

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6·3 지방선거 당일 서울 송파구를 비롯해 투표용지 부족 사태가 발생한 투표소의 극심했던 혼란 상황이 투표록을 통해 드러났다. 투표용지가 부족해 추가 교부를 요청했으나 제때 답을 듣지 못했고 뒤늦게 도착한 투표용지에는 일련번호가 없거나 도장이 누락된 상태로 교부되기도 했다.18일 국민의힘 주진우 의원실이 중앙선거관리위원회로부터 제출 받은 서울 송파구 등 투표소 439곳의 투표록에는 당시 혼란 상황이 고스란히 담겼다.잠실2동 제6투표소 투표록을 보면 해당 투표소는 오후 2시 53분쯤 용지가 238매 남았다고 고지한 뒤 추가 교부를 요청했다. 그러나 선관위에선 모니터링 중이라는 회신을 했을 뿐 대응에 나서진 않았다. 오후 3시 10분에는 199매만 남았다고 알렸고 3시 35분과 3시 40분엔 투표관리관이 선관위에 직접 전화했으나 연락이 닿지 않았다. 결국 오후 4시 35분 투표용지가 전량 소진되면서 투표가 중단됐다. 그러고는 투표 종료 1분 전인 오후 5시 59분이 돼서야 50매가 추가로 교부됐다. 그마저도 ‘일련번호가 없는 투표용지’라고 기록돼 있었다. 이후에도 다수의 수기 기재 오류가 발견되고 도장이 누락되는 등의 일이 벌어졌다. 기록자도 날림 글씨로 추가 기록을 이어가는 등 당황한 기색이 역력했다.투표를 포기하고 떠나는 유권자들에 대한 기록도 남아있었다. 광진구 구의3동 제3투표소는 제6투표소로 용지를 이관했다고 기록했고 이를 받은 제6투표소는 투표용지가 부족해 대기해야 한다고 유권자에게 안내했으나 시간 없다며 포기하고 갔다는 기록이 있었다. 이 밖에도 여러 투표록에서 ‘용지 빌리러 출발’, ‘투표 중단에 항의하는 민원인 소란 심해’ 같은 상황을 쉽게 찾아볼 수 있었다.한편 투표용지 부족 사태 진상 규명과 책임자 처벌을 위한 국정조사 계획서가 이날 국회 본회의 문턱을 넘었다. 국정조사는 오는 8월 1일까지 45일간 진행된다.﻿ 국정조사 특별위원회는 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명 등 총 18명의 의원으로 구성됐으며 위원장은 윤상현 국민의힘 의원이 맡았다.이준호·곽진웅 기자