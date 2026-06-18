박지원 “대통령이 잘했는데 당이 잘못했다면 당연히 물러나야”

“지금 상황 정청래 죽어도 나갈 것”

“골든타임 망치면 안돼…자제해라”

이미지 확대 박지원 더불어민주당 의원.

이미지 확대 대화하는 박지원·송영길 더불어민주당 박지원(왼쪽) 의원과 송영길 의원이 지난 11일 국회 본회의장에서 대화하고 있다.

세줄 요약 대통령 성과와 당 책임 분리 주장

정청래 대표 연임 자제 필요 언급

당·청 결속이 총선 승리 조건 강조

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박지원 더불어민주당 의원은 18일 “대통령이 잘했는데 당이 잘못하고 있다면 당연히 (당 대표가) 물러가는 것이 원칙”이라고 밝혔다. 다만 정청래 대표의 연임 도전 가능성에 대해 “지금 상황은 정 대표는 죽어도 나갈 것 같다”고 언급했다.박 의원은 이날 KBS 라디오에서 “지금 이재명 대통령 임기가 1년 갓 지났다”면서 “국론 분열이 덜 되는 이때 대통령께서는 서민 경제나 내란 청산 그리고 3대 개혁을 완수할 골든타임인데 이걸 전당대회로 망치면 안 된다. 자제하라고 하는 것”이라고 말했다.그러면서 “거기다가 지금 여론조사가 데드 크로스, 즉 부정 평가가 이 대통령 훨씬 넘었다. 또 당 지지도도 내란당, 국민의힘한테 뒤진다”면서 “그럼 여기에 대한 책임은 누가 져야 되냐”고 반문했다.박 의원은 “대통령 중심제에서 대통령한테 (책임)질 수가 없는 것”이라며 “대통령이 잘못해도 당 대표가 (책임) 져야 된다”고 강조했다.그는 “나 같으면 (정 대표는) 연임을 하지 않는 게 좋다”라며 “그래야 정 대표의 미래가 있다 생각했는데 지금 상황은 정 대표는 죽어도 나갈 것 같다”고 했다.이어 “인위적으로 누구 나오지 말라 하는 것은 민주주의가 아니다”라며 “그렇기 때문에 정 대표가 나오면 국민과 당원이 심판하면 되는 것”이라고 강조했다.박 의원은 “제 군번이 친명(친이재명), 친청(친정청래) 따질 나이가 아니다”라면서 “당이 진짜 이재명 대통령을 중심으로 뭉쳐서 대통령이 성공해야, 현 정권이 성공해야 총선도 승리하고 정권도 재창출된다”고 덧붙였다.이 대통령 귀국 환영 행사에 정 대표와 김민석 국무총리가 함께 참석하는 것과 관련해선 “잘한 결정”이라면서도 “(당·청 갈등설이) 줄어들지는 않을 것”이라고 지적했다.그는 “어떠한 방법으로든지 대통령의 의사가 직간접적으로 정 대표에게 전달됐다 하는 것을 입증하는 것 아니냐”면서 “정치의 순리”라고 했다.전당대회 구도와 관련해선 “송영길 의원과 김 총리는 연합할 생각을 가지고 있다”라면서 “‘김송 연합’은 이루어질 것 같다”고 전망했다.강윤혁 기자