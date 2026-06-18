경기도 지방의회, 기초자치단체장 등용문…당선인 31명 중 16명, 지방의원 출신

세줄 요약 경기도 기초단체장 당선인 절반 이상이 지방의원 출신

도의회·시군의회 경험이 시장·군수 진출로 연결

지방의회, 지역 정치 인재 배출 통로로 부상

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의정활동을 통해 지역 현안과 예산, 정책 등을 다룬 경기도의회와 시·군의회 출신들이 시장·군수직에 잇달아 진출하면서 지방의회가 지방정치 인재를 배출하는 등용문으로 자리매김하고 있다.지난 6·3 전국지방동시선거에서 당선된 경기도 31명 시장·군수 당선인 중 절반이 넘는 16명이 지방의원 출신이다. 현재 민선 8기 경기도 기초단체장 중 지방의원 출신은 9명이다.3선 고지에 오른 임병택 시흥시장과 박승원 광명시장이 8·9대 도의원을 지냈고 김보라 안성시장과 박형덕 동두천시장은 각각 9대 도의회에서 활동했다. 신계용 과천시장도 7대 도의원을 지냈다.민경선 고양시장 당선인과 김원기 의정부시장 당선인은 8·9·10대 3선 도의원 출신이고 박관열 광주시장 당선인과 성수석 이천시장 당선인도 10대 도의회에서 의정활동을 했다.이기형 김포시장 당선인과 조용호 오산시장 당선인은 11대 도의원을 사퇴하고 출마해 현직 시장을 꺾었다.손배찬 파주시장 당선인, 정덕영 양주시장 당선인, 신동화 구리시장 당선인과 이민근 안산시장, 전진선 양평군수는 해당 시·군의 기초의회 출신으로 단체장에 올랐다.염일열 서정대 교수는 “지방의원은 의정활동을 통해 시·군정을 접하면서 행정에 낯설지 않고 주민과 밀착도가 높다. 이런 점이 공천 과정에 반영돼 어느 직군보다 기초단체장 진출이 유리하다”며 “30년 지방자치의 긍정적인 현상이다”고 진단했다.안승순 기자