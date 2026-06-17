“최악의 당” “나가라”… ‘장동혁 사퇴’ 놓고 설전 오간 野 의총

‘장 대표 책임론’ 당내 갈등 최고조

이미지 확대 눈 질끈 감은 장 대표 장동혁(왼쪽 두 번째) 국민의힘 대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 눈을 질끈 감고 있다. 왼쪽은 신동욱 수석최고위원.

안주영 전문기자

세줄 요약 의총서 장동혁 대표 사퇴론 정면 충돌

지방선거 책임 두고 공개·비공개 공방

오세훈·한동훈까지 책임론 가세

2026-06-18 6면

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6·3 지방선거 이후 2주 만에 열린 국민의힘 의원총회에선 장동혁 대표 거취 문제를 둘러싼 당내 갈등이 최고조에 이르렀다. 당초 선거소청 여부를 논의하기 위한 의총이었지만 ‘장동혁 책임론’이 최대 쟁점으로 떠오르며 3시간가량 진행된 의총은 시작부터 격한 공방에 휩싸였다.17일 의총은 투표용지 부족 사태와 관련한 특검 수용을 거듭 촉구하는 정점식 원내대표의 모두 발언으로 시작됐다. 하지만 그 발언이 끝나자마자 장 대표 거취를 둘러싼 공개발언으로 충돌이 벌어졌다.송석준 의원이 발언을 요청했지만 사회를 맡은 박상웅 의원이 비공개 진행 의견을 이유로 제지했다. 이에 송 의원이 “불통에 빠져 있어 지금과 같은 최악의 당 모습이 됐다”고 반발하자, 박준태 당대표 비서실장이 “나가서 하라”고 맞받았다.비공개 전환 후 이종배 의원과 당내 소장파 모임 ‘대안과미래’ 소속 권영진 의원 등이 장 대표를 향해 “책임지고 사퇴해야 한다”고 요구한 것으로 전해졌다. 송 의원은 기자들과 만나 “(지방선거와 관련해) 많은 지역에서 결과로 나타난 것을 책임지고 물러나야 한다. 장 대표 스스로의 사퇴를 권했다”고 했다.반면 박대출 의원은 의총장에서 “(지방선거 결과의) 현실적인 데이터를 볼 때 사퇴할 이유가 없다”고 반박했다. 강승규·이진숙 의원 등도 사퇴 반대 의견을 낸 것으로 알려졌다. 박 실장은 기자들에게 장 대표 사퇴를 요구해온 대안과미래를 언급하며 “해체를 요구한다. 그렇지 않다면 대안 없는 미래로 명명하겠다”고 했다. 장 대표는 의총 도중 자리를 떠났으며, 의총장 재입장 여부를 묻는 취재진 질문에는 답하지 않았다.선거소청 범위를 전국 16개 시·도로 확대할지 여부를 놓고도 논의가 이어졌지만 결론은 내리지 못했다고 한다. 신동욱 수석최고위원은 기자들과 만나 “선거소청을 해두지 않으면 나중에 전혀 예상하지 못한 문제가 드러나더라도 대응할 수 없다는 것이 장 대표의 주장인데, 틀린 것은 아니다”라고 했다.다만 정 원내대표는 투표용지 부족 문제가 제기된 7곳에 한해 선거소청을 제기하는 방안을 제시한 것으로 알려졌다.장 대표 거취에 대한 당 안팎의 압박은 연일 거세지고 있다. 오 시장은 이날 정치자금법 위반 혐의 결심공판에 출석하며 “장동혁 지도부는 수명을 다했다고 생각한다”고 했다. 한동훈 무소속 의원도 “보수정당의 가장 중요한 가치는 책임지는 모습”이라며 사실상 장 대표를 겨냥했다.곽진웅·박효준 기자