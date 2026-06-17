민통선 2㎞ 북상… ‘여의도 240배’ 접경지 규제 완화

접경지 주민 재산권 제약·불편 크게 줄어… 군사장애물도 철거

이미지 확대 국방부는 17일 현재 군사분계선(MDL)으로부터 평균 8㎞ 지점에 설정돼 있는 민간인통제선(민통선)을 조정해 북쪽으로 평균 약 2㎞ 올리기로 했다. 사진은 이날 경기 파주시 접경지역 민통선 일대의 모습.

연합뉴스

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세줄 요약 민통선 평균 6㎞ 조정, 2㎞ 북상

통제·제한보호구역 대폭 축소·해제

출입 절차 간소화, 드론 규정 완화

2026-06-18 1면

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접경지역 민간인통제선(민통선) 범위가 현재 군사분계선(MDL) 이남 8㎞에서 6㎞로 줄어든다. MDL 이남 제한보호구역도 대폭 축소된다. 서울 여의도 면적의 약 240배(약 700㎢)에 달하는 접경지역의 규제가 완화되면서 주민들의 재산권 행사 제약과 불편이 크게 줄어들 전망이다.안규백 국방부 장관은 17일 국방부 청사에서 이런 내용의 군사시설 규제 개선 정책을 발표했다. 병역 자원 감소와 무기체계 발전 등 안보 환경 변화에 대응하기 위한 조치다.국방부는 우선 민통선을 군사분계선으로부터 평균 6㎞ 수준으로 조정하기로 했다. 현행 군사기지 및 군사시설 보호법은 MDL 이남 10㎞ 범위 내에서 민통선을 지정할 수 있도록 규정하고 있다. 지역에 따라 다르게 설정된 민통선은 MDL 이남 평균 8㎞ 범위로 설정돼 있다. 이번 조정에 따라 평균 2㎞ 정도 북상하게 된다.이에 따라 여의도 약 90배(약 260㎢) 면적의 통제보호구역이 제한보호구역으로 완화될 전망이다. 제한보호구역은 건축물 신축이 금지된 통제보호구역과 달리 군과 협의를 거쳐 건축 행위가 가능하다. 국방부는 내년부터 민통초소 이전과 경계 펜스 및 폐쇄회로(CC)TV 설치 등 통제 수단을 보완해 단계적으로 조정할 계획이다. 다만 일부 동부전선의 경우 군사적 필요에 따라 MDL 이남 10㎞를 유지한다는 방침이다.﻿국방부는 또 여의도 약 150배(약 450㎢) 면적의 제한보호구역을 해제한다. 제한보호구역은 MDL 이남 25㎞ 범위 이내의 지역 중 민통선 이남 지역으로, 현재 접경지역 국토의 약 2900㎢가 지정돼 있다. 제한보호구역이 해제되면 일반 토지와 같아져 주민들의 재산권 행사에 제약이 사라진다.국방부는 올해 하반기부터 부대별 작전성 검토와 지형 측량을 거쳐 준비가 완료된 지역부터 차례대로 제한보호구역을 해제할 예정이다. 이번 조치로 해제·완화되는 지역은 전체 군사시설보호구역 면적(약 7900㎢)의 8.9%에 달한다.국방부는 투기 수요 등을 우려해 구체적인 완화 지역은 공개하지 않았다. 국방부 관계자는 “실제 지형 측량과 작전 부대별 검토 과정에서 변동이 가능하며 향후 작전 환경의 변화에 따라 다시 보호구역으로 지정하는 경우도 발생할 수 있다”고 설명했다.접경지역 주민들의 불편을 줄이기 위한 조치도 추진한다. 군사적 효용성이 감소한 대전차 장애물, 도로 낙석 등 군사 장애물 23개를 내년 철거한다. 국방부 관계자는 “과거에는 단일 도로망이었기 때문에 전차가 특정 도로를 통해서만 이동할 수 있었지만, 지금은 도로가 많아져 특정 구간을 차단하더라도 다른 곳으로 올 수 있어 효용성이 떨어졌다”고 설명했다. 또 민통선 출입 절차도 간소화한다. 현재는 대면 또는 수기로 진행하거나 군 내부 전산망 기반 시스템을 통해 출입 절차를 밟았지만 앞으로는 인터넷·모바일 기반으로 전환해 절차를 간소화한다. 국방부는 내년부터 시스템 구축 사업에 본격적으로 나설 예정이다.현재 접경지역 농민들은 농업용 드론을 띄울 때마다 군에 비행 승인과 인가를 각각 받아야 했다. 앞으로는 연 2회(6개월 단위) 사전 승인을 받으면 승인된 지역과 기간 내에서는 비행 하루 전 인가 신청만으로 드론 비행이 가능해진다.안 장관은 “과거의 군사시설 규제는 당시의 환경에는 적합했으나 오늘날의 현실은 새로운 방식을 요구하고 있다”며 “변화된 안보환경에 대응하고 군이 본연의 전투임무에 집중할 수 있는 여건을 보장하기 위해선 군사시설 규제 개선이 필연적 선택”이라고 강조했다.이주원 기자