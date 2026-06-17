추미애 “‘군사시설 규제 개선’, 경기 북부가 도약의 길로 가는 출발점 될 것”

세줄 요약 군사시설 규제 개선, 경기 북부 도약의 계기

민통선·제한보호구역, 지역 발전 제약 지적

평화지대 협의회 구축과 지원 약속

이미지 확대 추미애 경기도지사 당선인 SNS 캡처

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추미애 경기도지사 당선인이 국방부의 ‘군사시설 규제 개선 추진’에 대해 경기 북부가 새로운 도약의 길로 나아가는 중요한 출발점이 될 것이라고 밝혔다.추 당선인은 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “그동안 ‘민간인통제선’과 ‘제한보호구역’은 경기 북부 도민의 일상과 지역 발전에 적지 않은 제약으로 작용해 왔다”며 이같이 썼다.그는 “진정한 평화란 도민의 삶이 회복되고, 그로 인해 지역이 되살아날 때 비로소 완성된다고 믿는다”며 “이제 더 넓어진 가능성 위에서 경기 북부가 성장하고, 도민 여러분의 꿈과 미래가 더욱 힘차게 펼쳐질 수 있도록 끝까지 함께하겠다”고 약속했다.그러면서 “특히 경기도는 이번 규제 개선을 계기로 접경지역 시·군과 함께 ‘평화지대 광역행정협의회’를 구축해 지역 간 연계 발전 전략을 마련하고, 산업·교통·관광·정주 여건 개선 사업을 체계적으로 추진해 나가겠다”며 “규제 완화의 성과가 지역 발전으로 이어질 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.이어 “이번 변화가 단순한 규제 개선에 그치지 않고, 경기 북부의 잠재력을 깨우는 ‘경기북부 대전환’의 출발점이 될 수 있도록 힘을 모으겠다”며 “특별한 희생을 감내해 온 경기 북부가 이제는 특별한 보상을 통해 대한민국의 새로운 성장 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.추 당선인은 “경기도 또한 변화한 안보 환경을 깊이 이해하며, 우리 군이 본연의 임무를 충실히 수행할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”며 “이번 변화가 지역 발전과 국가 안보가 함께 ‘윈(Win)-윈(Win)’ 하는 새로운 협력의 출발점이 되기를 기대한다. 평화가 성장으로 이어지고, 성장이 도민의 삶을 바꾸는 경기북부 대전환의 시대를 열겠다”고 다짐했다.앞서 안규백 국방부 장관은 이날 국정과제인 ‘민군상생을 위한 국방 분야 규제 완화’의 하나로 민간인통제선(민통선)을 평균 2㎞ 올리고, 여의도 150배 규모의 제한보호구역 해제를 추진하는 내용의 군사시설 규제 개선 대책을 발표했다.안승순 기자