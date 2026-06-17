오세훈 “장동혁 퇴진, 시간문제… 중진들 역할 해야”

“원내대표, 張 퇴장 유도가 우선순위”

유승민·이준석엔 “보수 재건 협력”

이미지 확대 오세훈 서울시장

2026-06-17 1면

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6·3 지방선거에서 국민의힘 지도부와 철저한 거리 두기 끝에 헌정사상 첫 서울시장 5선 고지에 오른 오세훈 서울시장은 “장동혁 대표의 퇴진은 시간문제”라면서 “비상대책위원회 체제가 됐든, 전당대회를 통한 변화가 됐든 새 리더십이 만들어지기 시작할 것”이라고 밝혔다.오 시장은 지난 15일 시청 집무실에서 진행한 서울신문 인터뷰에서 “정당은 민심 변화에 촉각을 곤두세우고 부응해야 생존이 가능한데 국민은 이번 선거에서 보수의 희망을 본 정도”라면서 “기대감으로 지켜볼 텐데 마냥 인내심을 갖고 기다리진 않을 것”이라며 당의 속도감 있는 변화를 촉구했다. 이어 “국민의힘 의원 특성상 망신 주기식 지도부 붕괴는 원하지 않을 것”이라고 전제한 뒤 “합리적 수순을 밟아 장 대표 퇴장을 유도하는 것이 정점식 원내대표의 우선순위일 것”이라고 덧붙였다.인터뷰 이후 당 지도부가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태가 발생한 서울 등 6곳의 선거 소청을 제기하겠다고 밝힌 것과 관련, 오 시장은 추가 답변에서 “정부·여당의 독주를 견제할 책임 있는 대안 정당으로 거듭나야 할 때에 장 대표의 정치적 입지를 지키기 위한 정략적 구호로 재선거를 쓰는 것은 온당치 않다”고 직격했다.그러면서 “‘이기는 게 효자’라고 입버릇처럼 말했는데 효자 노릇은 이미 했다. 밥상 차렸는데 숟가락까지 떠먹일 순 없다. 중진들이 책임감을 갖고 역할을 해야 한다”고 강조했다. 유승민 전 의원, 이준석 개혁신당 대표와의 관계 설정에 대해서는 “함께하겠다는 생각으로 선거 때 도움을 받은 것이고, 그 자체가 대국민 메시지”라며 보수 재건을 위해 힘을 모으겠다고 밝혔다.김동현 기자