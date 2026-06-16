정치 윤호중 장관, 개표소 시위 관련 대국민담화 발표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/16/20260616500211 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-16 15:45 입력 2026-06-16 15:45 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민참정권 침해와 잠실 개표소 인근 시위 관련 대국민 담화를 하고 있다. 2026.6.16 이지훈 기자 윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민참정권 침해와 잠실 개표소 인근 시위 관련 대국민담화를 하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지