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윤호중 장관, 개표소 시위 관련 대국민담화 발표

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-16 15:45
입력 2026-06-16 15:45
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윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민참정권 침해와 잠실 개표소 인근 시위 관련 대국민 담화를 하고 있다. 2026.6.16 이지훈 기자
윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민참정권 침해와 잠실 개표소 인근 시위 관련 대국민 담화를 하고 있다. 2026.6.16 이지훈 기자


윤호중 행정안전부 장관이 16일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민참정권 침해와 잠실 개표소 인근 시위 관련 대국민담화를 하고 있다.

이지훈 기자
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