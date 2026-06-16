대전시장직 인수위 시민과 소통…19일 DCC서 첫 ‘타운홀 미팅’

허태정 당선인 ‘노동자·청년·소상공인’과 대화

이미지 확대 지난 9일 출범한 대전시장직 인수위원회 현판식에 참석한 허태정 대전시장 당선인. 서울신문 DB

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민선 9기 대전시장직 인수위원회(인수위)가 시민들에게 시정 방향을 설명하는 자리를 마련한다.인수위는 19일 오후 2시 대전컨벤션센터(DCC)에서 시민 300여 명이 참석하는 타운홀 미팅을 진행한다고 16일 밝혔다. 타운홀 미팅은 ‘모두 잘사는 대전, 온통 행복한 시민’을 모토로 허태정 당선인과 각계각층의 시민이 모여 쌍방향 소통하는 방식으로 진행한다. 허 당선인은 ‘과학이 만들고, 시민이 누리며, 미래가 머무는 도시’를 주제로 시정 방향을 밝힐 예정이다. 이어 5개 구 주민대표 등 시민들이 민선 9기 시정에 기대하는 것과 민선 9기에서 가장 먼저 추진해야 할 정책에 대해 테이블 토론을 갖고 의견을 발표한다.박정현 대전시장직 인수위원장은 “민선 9기 시정 방향에 대해 궁금한 내용이 많을 것”이라며 “시민의 궁금증을 해소하고 민선 9기의 비전을 공유하는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.한편 허 당선인은 17일부터 세 차례에 걸쳐 노동자·청년·소상공인을 대상으로 민생·소통 프로젝트인 ‘시민의 광장’을 진행할 예정이다. 17일에는 근로자복지회관에서 ‘노동이 존중받는 도시, 대전’을, 18일에는 대전 팁스타운에서 대학생과 청년 창업가 등과 ‘직(職)·주(住)·락(樂) 청년 특별시, 대전을 말하다’를 주제로 대화한다. 22일 중앙시장 활성화 구역 상인회 회의실에서는 전통시장 상인 등이 참여해 ‘모두 잘사는 대전, 그리고 온통 대전’에 대해 토론할 예정이다.대전 박승기 기자