국힘 “서울·경기·인천·부산·울산·전남광주 재선거 소청”

최고위 의결… “투표용지 부족 지역”

오세훈 승리 선거 포함… 반발 예상

개혁신당과 ‘특검’ 공동 전선 구축

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.15

연합뉴스

세줄 요약 투표용지 부족 사태 지역 전면 재선거 소청 결정

서울시장 선거 포함으로 당내 반발과 논란 예상

개혁신당 공동 대응, 민주당은 음모론 경계

2026-06-16 8면

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국민의힘이 서울을 포함해 6·3 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 벌어진 6개 지역 선거에 대해 재선거를 소청하겠다고 15일 밝혔다. 자당 후보인 오세훈 시장이 승리한 서울시장 선거까지 재선거 요구 대상에 포함돼 논란이 예상된다.국민의힘은 이날 오후 국회에서 긴급 최고위원회의를 열고 이같이 결정했다. 최보윤 수석대변인은 “국민의힘은 이번 지방선거에서 투표 용지 등이 문제되는 지역에 관해 (중앙선거관리위원회에) 전면 재선거를 소청하기로 결정했다”고 밝혔다.국민의힘은 서울·경기·인천·부산·울산·전남광주 6개 지역에서 문제가 발생했다고 보고 있다. 이 지역의 광역·기초단체장, 광역·기초의원, 비례대표 광역·기초의원 등 6개 선거의 재선거 소청을 하겠다는 것이다.최 수석대변인은 “소청권자는 장동혁 대표로, 선거 공정성이라는 원칙을 중시해서 참정권 침해와 민주주의 훼손에 대해 국민의 목소리를 대변한다는 취지”라고 했다. 이번 지방선거의 선거 소청 제기 기한은 선거일로부터 14일 이내인 오는 17일까지다.장 대표는 그간 서울시장 선거를 포함해 문제 지역에서의 재선거를 주장해왔다. 다만 국민의힘이 승리한 서울시장 재선거를 두고는 당내 의견이 갈렸다. 이런 가운데 최고위가 이같이 결정하면서 오 시장 측 등의 반발이 예상된다.한편 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 개혁신당 이준석 대표와 천하람 원내대표를 찾아 투표용지 부족 사태에 대한 공동 대응을 요청했다.개혁신당도 특검에 적극 참여하겠다는 입장이다. 이 대표는 기자들과 만나 “특검 추천권은 범야권에서 행사하는 게 맞다는 것이 정 원내대표와 의견이 근접했던 부분이었다”며 “국조특위에도 개혁신당의 역할이 크게 있어야 한다”고 했다. 개혁신당도 서울시장 선거를 포함해 이번 사태가 벌어진 선거 가운데 18건에 대해 재선거를 소청했다.반면 정청래 더불어민주당 대표는 이날 최고위에서 “국정조사와 특검 등을 동원해 철저하게 진상을 규명하고 책임자를 처벌할 것이지만, 부정선거라는 음모론을 제기하는 것은 민주주의에 도움이 되지 않는다”며 국민의힘을 겨냥했다.박효준·김서호 기자