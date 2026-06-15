야권 ‘투표지 사태 특검’ 공조… 與 “정치 공세 중단”

정점식, 개혁신당 방문해 협력 모색

장동혁 “국힘 추천 특검만이 대책”

정청래, 野 겨냥 “부정선거론 악용”

이미지 확대 국민의힘 정점식 원내대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.6.15

연합뉴스

세줄 요약 국민의힘, 투표용지 부족 사태로 개혁신당과 공조 추진

선관위 특검·국정조사 요구, 정부·여당 강한 압박

민주당, 음모론·정치 공세 중단 요구하며 반발

2026-06-16 8면

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투표용지 부족 사태에 대한 공세 수위를 높이고 있는 국민의힘이 참정권 침해 문제에 대한 주도권을 잡기 위해 개혁신당과의 공동 전선 구축에 나섰다. 국민의힘은 정부와 여당을 향해서도 “특검을 논의하자”며 거세게 압박했다. 이에 더불어민주당은 “정치 공세를 중단하라”며 맞대응에 나섰다.정점식 국민의힘 원내대표는 15일 국회에서 개혁신당 이준석 대표와 천하람 원내대표를 찾아 “투표용지 부족 사태 등 많은 것이 함께 투쟁해야할 당면 과제”라며 공동 대응을 요청했다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 “비교섭단체가 들어가는 선관위 특검이나 국정조사 등에 개혁신당도 참여했으면 좋겠다는 얘기를 나눴다”고 설명했다.개혁신당도 특검에 적극 참여하겠다는 입장이다. 이 대표는 기자들과 만나 “특검 추천권은 범야권에서 행사하는게 맞다는 것이 정 원내대표와 의견이 근접했던 부분이었다”며 “국조특위에도 개혁신당의 역할이 크게 있어야 한다”고 했다. 다만 이 대표는 “국민의힘에서 실질적인 선관위 개혁 문제로 나서기 위해 내용적으로 모순인 사전투표 부정선거론은 빨리 버려야 한다”고 촉구했다.이런 가운데 장동혁 국민의힘 대표는 최고위원회의에서 “이재명의 밥친구 위철환 선관위원장 직무대행은 검경 합동수사본부의 수사 대상에서 빠졌다”며 “국민의힘이 추천하는 특검만이 국민이 납득할 수 있는 유일한 방법”이라고 강조했다. 이어 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표에게 특검 논의를 요청하며 “어떤 형식이든 누가 참석하든 가리지 않고 다 수용할 것”이라고 했다.이에 정 대표는 최고위에서 “민주당은 국정조사와 특검 등 국회가 할 수 있는 모든 수단을 동원해 한 점 의혹 없이 철저하게 진상을 규명하고 책임자를 처벌할 것”이라고 했다. 그러면서 “정치적 목적으로 악용하려 부정선거라는 음모론을 제기하는 것은 사실도 아니고 민주주의에 도움이 되지도 않는다”며 국민의힘을 겨냥했다.강준현 민주당 수석대변인도 “국민의힘은 위철환 대행을 이용해 문제의 본질을 흐려 대통령을 음해하는 망상적 정치 공세를 중단하라”고 했다.한편 개혁신당은 중앙선거관리위원회에 서울시장 선거를 포함해 지방선거에서 투표용지 사태가 벌어진 선거 가운데 18건에 대해 재선거를 소청했다.박효준·김서호 기자