국힘에 역전당한 與 지지율… 정청래, 李 띄우며 저자세 모드

민주당 38%… 국힘 44.3%로 앞서

李 지지율도 4주째 떨어져 51.5%

정 “李대통령 월드 클래스 지도자”

당내 정 사퇴론·김민석 견제론 팽팽

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이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표. 뉴스1

이미지 확대 김민석﻿ 국무총리가 15일 서울 종로구 삼청동 총리공관에서 광역단체장 당선인들과 간담회 전 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 위성곤 제주지사·김상욱 울산시장·추미애 경기지사 당선인, 김 총리, 허태정 대전시장·박찬대 인천시장 당선인, 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관. 뒷줄 왼쪽부터 김민재 행정안전부 차관, 윤창렬 국무조정실장, 이원택 전북지사·민형배 전남광주통합특별시장·신용한 충북지사·조상호 세종시장 당선인, 문신학 산업통상부 차관, 김용수 국무조정실 국무2차장.

뉴스1

세줄 요약 민주당 지지율 38.0%로 하락, 국민의힘에 역전

이재명 대통령 지지율 51.5%로 동반 하락

정청래 대표, 이 대통령 띄우며 사퇴론 진화

2026-06-16 6면

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8·17 전당대회를 두 달여 앞두고 ‘집안싸움’이 이어지고 있는 더불어민주당 지지율이 국민의힘에 역전당했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 이재명 대통령 지지율도 50% 초반대까지 내려앉으면서 여권에 비상등이 켜졌다. 사퇴론에 직면한 정청래 민주당 대표는 유럽 순방 중인 이 대통령을 띄우는 ‘저자세 모드’로 대응하고 있다.리얼미터·에너지경제신문의 지난 11~12일 조사 결과(ARS, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 보면 민주당 지지율은 전주보다 3.8%포인트 하락한 38.0%로 집계됐다. 지난해 8월 둘째 주(39.9%) 이후 10개월 만에 다시 30%대로 떨어 진 것이다.반면 국민의힘은 현 정부 출범 이후 최고치인 44.3%를 기록했다. 정부 출범 후 야당 지지율이 오차범위 밖에서 여당을 앞선 건 처음이다. 특히 민주당은 20대(-9.8%포인트)와 진보층(-8.7%포인트), 경기·인천(-7.2%포인트), 광주·전라(-6.1%포인트) 등에서 하락세가 두드러졌다. 이 대통령 지지율도 전주보다 3.7%포인트 하락한 51.5%를 기록했다.여당 책임을 강조한 이 대통령의 소셜미디어(SNS) 메시지로 친명(친이재명) 대 친청(친정청래) 간 계파 갈등이 더 뚜렷해진 가운데 지지율마저 떨어지자 정 대표도 상황 관리에 들어갔다. 정 대표는 이날 최고위원회의에서도 당정 엇박자 논란을 의식한 듯 “이 대통령의 외교 역량으로 이 대통령은 월드클래스의 세계적인 지도자로 자리매김하고 있다”며 이 대통령을 치켜세웠다. 최고위 직후 ‘대통령 SNS 글을 어떻게 보는가’, ‘거취를 고민 중인가’를 묻는 취재진 질문에는 답을 하지 않았다.여권에서는 전당대회를 앞두고 갈등이 더 깊어지면 지지율 회복이 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다. 다만 친명계 한 의원은 지지율 하락을 ‘예방주사’에 비유하며 “오히려 초반에 지지율이 하락한 게 당에는 도움이 될 것”이라고 내다봤다.이날도 정 대표를 향한 사퇴론과 함께 당권 도전이 유력한 김민석 국무총리에 대한 견제론이 팽팽하게 이어졌다. 김 총리와 가까운 강득구 최고위원은 최고위에서 “적을 만드는 정치가 아닌 포용의 정치를 펼쳐야 한다”며 정 대표를 정조준했다. 김남희 의원도 CBS 라디오에서 “당 대표 책임론이 불거지는 상황에서 연임에 도전할 의지가 있다면 ﻿빨리 사퇴하는 것이 적절하지 않을까”라고 말했다. 반면 조승래 사무총장은 김어준씨 유튜브에 출연해 “사전투표 즈음 갑자기 당권에 대한 얘기가 나오기 시작하면서 국민들에게 좋지 않은 영향을 줬다”며 김 총리를 겨냥했다. 김용민 의원은 MBC 라디오에서 정 대표와 김 총리 둘 다 ‘낙제점’이라고 평가하면서 ﻿당대표 출마 가능성에 대해 “고민을 하고 있는 건 사실”이라고 했다.이날 정 대표와 김 총리는 연세대 김대중 도서관에서 열린 6·15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연에 각각 참석했다. 김 총리는 오후 1시 58분쯤 자리를 떠났고, 1분 후 정 대표가 행사장에 도착하면서 두 사람이 만나는 장면은 연출되지 않았다.강윤혁·강동용 기자