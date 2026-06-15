李대통령, 레오 14세 교황 면담…‘돌아온 탕아’ 표현 조각상 선물

파롤린 국무원장과도 면담, 홍삼 선물
이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 15일(현지시간) 교황궁에서 레오 14세 교황과 만났다.
이 대통령은 이날 취임 후 처음으로 교황과 단독 면담 후 피에트로 파롤린 국무원장과 면담했다. 이 대통령은 이 자리에서 한반도 평화를 위한 정부의 노력을 설명한 것으로 보인다.
이 대통령은 레오 14세 교황에게 ‘하느님의 품’ 조각상과 ‘백자 다용도 합’을 선물했다. 이 조각상은 성경 속 ‘돌아온 탕아’의 이야기를 따뜻하고 절제된 조형미로 표현한 조각 작품으로 인간에 대한 연민과 용서, 화해와 공동체의 회복을 상징한다는 게 청와대의 설명이다.
또 파롤린 국무원장에게 ‘들꽃문 데스크 세트’와 ‘프리미엄 홍삼 달임액’을 선물했다.
로마 김진아 기자
세줄 요약
- 레오 14세 교황과 취임 후 첫 단독 면담
- 한반도 평화 위한 정부 노력 설명
- ‘돌아온 탕아’ 상징 조각상과 백자 선물
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