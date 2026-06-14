李, 바티칸 특별미사 ‘평화·연대’ 메시지… “남북 신뢰 회복 노력”

로마 성바오로 대성당 기념 연설

한반도 평화, 교황청의 지지 요청

‘창을 낫 만들리라’ 이사야서 인용

15일 레오 14세 교황과 단독 면담

이미지 확대 이재명 대통령이 13일(현지시간) 피렌체 우피치미술관에서 ‘박물관 프로그램 및 서비스 분야 협력에 관한 양해각서’가 체결되자 박수를 치고 있다. 왼쪽부터 유홍준 국립중앙박물관장, 이 대통령, 시모네 베르데 우피치미술관장.

피렌체 뉴스1

이미지 확대 ‘평화와 연대 위한 특별미사’ 참석한 李대통령 이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마 성 바오로 대성당에서 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별미사’에 유흥식 추기경과 함께 참석하고 있다.

로마 뉴스1

세줄 요약 바티칸 특별미사서 한반도 평화 메시지

남북 우발 충돌 방지·군사 신뢰 회복 강조

교황청 지지 요청, 15일 교황 면담 예정

2026-06-15 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 14일(현지시간) “남북 간 우발적 충돌을 방지하고 군사적 신뢰를 회복하기 위한 노력도 꾸준히 이어가겠다”고 밝혔다.이탈리아를 국빈 방문 중인 이 대통령은 이날 로마 성 바오로 대성당에서 ‘평화와 연대를 위한 특별미사’에 참석해 기념 연설에서 “국제사회 곳곳에 분열과 대립의 그림자가 드리워지고 있다. 한반도 역시 이러한 현실에서 결코 자유롭지 않다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 남북 관계에 대해 “다시 단절의 시대로 되돌아갔다”며 “남북을 연결하던 소통의 통로는 닫혔고 불신과 긴장은 여전하다”고 진단했다.이 대통령은 이날 특별미사에서 한반도 평화 의지를 재확인했다. 이 대통령은 6·15 남북공동선언에 대해 “오랜 적대와 긴장을 넘어 대화와 협력의 가능성을 전 세계에 알린 역사적 전환점이었다”고 평가했다. 이어 “저는 지금도 그 희망의 불씨가 살아있다고 굳게 믿는다”고 덧붙였다.이 대통령은 지난해 정부 출범 이후 전단 살포와 대북 확성기 방송 중단 등 선제적 긴장 완화 조치를 추진해 왔다고 소개했다. 그러면서 “흡수통일이나 일방적 체제 경쟁을 추구하지 않는다는 점을 분명히 밝혀 왔다”며 군사적 신뢰 회복 노력을 강조했다. 이 대통령은 “정전 상태를 넘어 지속 가능한 평화 체제를 구축하기 위해서도 할 수 있는 모든 것을 다할 계획”이라고 했다.이 대통령은 이러한 한반도 평화를 구축하기 위한 교황청의 지지를 요청했다. 이 대통령은 “오랜 세월 국제사회는 한반도의 평화와 화해를 염원해 왔고 대한민국 역시 그 기대와 성원에 부응하기 위해 꾸준히 노력해 왔다”며 “그 과정에서 한결같은 관심과 지지를 보내주신 교황청에 이 자리를 빌려 깊은 감사 인사를 드린다”고 했다. 이어 “갈등과 불확실성이 세계를 무겁게 짓누르고 있는 지금 이제 대한민국이 희망의 메시지를 전하고자 한다”고 했다.이 대통령은 ‘칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들리라’는 이사야서 2장 4절을 인용하며 “귀한 말씀이 온 나라에 실현될 수 있도록 함께 기도해 주시길 부탁드린다”고 강조했다. 이어 “한반도의 평화가 세계 평화로 이어지고 세계의 연대가 다시 한반도의 평화를 굳건하게 만드는 선순환을 함께 만들어 가길 희망한다”고 덧붙였다.이날 특별미사에 참석하는 것으로 교황청 공식 방문을 시작한 이 대통령은 한국인으로서 성직자부 장관에 최초로 임명된 유흥식 추기경을 만나며 15일 레오 14세 교황과 단독 면담한다.로마 김진아 기자