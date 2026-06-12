김혜경 여사 “대한민국이 전 세계 청년 품는 따뜻한 시간으로”…가톨릭 사제들 격려

2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과 대화

“정부에서 도와줄 부분 제가 잘 전달할 것”

이미지 확대 김혜경 여사, ‘사제들과의 만남’ 김혜경 여사가 12일(현지 시간) 이탈리아 로마 한인신학원에서 열린 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남에서 참석자들과 대화하고 있다.

로마 뉴시스

이미지 확대 김혜경 여사, ‘서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남’ 김혜경 여사가 12일(현지 시간) 이탈리아 로마 한인신학원에서 열린 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남에서 정연정 원장 몬시뇰과 함께 걷고 있다.

로마 뉴시스

이미지 확대 김혜경 여사, 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남 김혜경 여사가 12일(현지시간) 이탈리아 로마 한인신학원에서 열린 2027 서울 세계청년대회 관련 사제들과의 만남에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

로마 뉴스1

세줄 요약 로마서 2027 서울 세계청년대회 사제 면담

한국이 전 세계 청년 품는 축제 기대

정부 지원 필요 사항 전달 요청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“우리 대한민국이 전 세계 청년들을 정다운 가족이자 친근한 이웃으로 품어 안는 따뜻한 시간이 되었으면 좋겠습니다.”이재명 대통령과 이탈리아를 국빈 방문 중인 김혜경 여사가 12일(현지시간) 로마 한인신학원에서 ‘2027 서울 세계청년대회’ 관련 사제들과 만나 이같이 격려했다.세계청년대회는 가톨릭교회가 주관하는 세계 최대 규모의 청년 축제로 전 세계 수백만명의 청년들이 한자리에 모여 교황과 만나며 교리 교육 등을 진행한다. 2027년에는 아시아 최초로 한국 서울에서 열린다. 이에 대해 김 여사는 “‘서울 세계청년대회’는 국적과 언어, 문화가 다른 전 세계 청년들이 평화와 희망을 하나의 목소리로 이야기하는 뜻깊은 축제라고 들었다”고 소개했다.김 여사는 지난해 대선 기간 천주교 교구를 다니면서 2027 서울 세계청년대회를 알게 된 경험을 소개했다. 김 여사는 “저도 대학 20살 때 저도 종교가 있으니까 큰 집회를 가진 적이 있었는데 그 도시라던가 기도 제목들이라던가 이것이 아직도 제 마음속에 남아 있었다”고 말했다.이어 “신앙적인 그런 중요한 문제도 있지만 한국을 방문한다는 것에 대해 한국 이미지가 좋아야 될 텐데 특히 천주교에서도 리더 격의 젊은이들이 오시지 않겠나. 그러면 그분들이 평생 한국에 대한 이미지를 가지고 계실 텐데 신부님들이 (행사를) 걱정하는 이유를 저도 잘 알겠다”라고 덧붙였다.김 여사는 “(대선 기간 만난 신부님들이) 만약에 대통령이 되신다면 꼭 청년대회 신경 많이 써 달라고 신신당부를 하셨다”며 “그런데 제가 로마까지 와서 오늘 이 시간을 갖게 되니 굉장히 감개무량하고 저도 부담감이 많이 생긴다”고 밝혔다. 이어 “제가 직접 행정을 관할하는 사람은 아니지만 그래도 전달할 수 있는 위치에 있으니 가장 힘든 부분, 정부에서 도와주셨으면 하는 부분을 실질적으로 이야기해 주면 제가 전달을 잘 하겠다”고 강조했다.행사에 참석한 사제와 신부들은 오는 대회가 한국이 세계 청년들에게 희망과 연대의 메시지를 전할 것이라며 기대감을 보였다. 한 유학생이 “가장 큰 목적은 올바름을 함께 바라고 화합하는 것으로 정부뿐 아니라 교회도 청년을 응원해 주길 바란다”고 하자 김 여사는 크게 웃으며 “발언하시는 것을 보니 막혔던 게 쑥 내려가는 기분”이라며 격려하기도 했다.로마 김진아 기자