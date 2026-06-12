김혜경 여사 “한·이탈리아 박물관 교류 확대 기대”…伊대통령 영애 만남

이탈리아 대통령 영애와 친교 일정

“한국의 문화예술 직접 소개하고 싶어”

이미지 확대 대통령궁 둘러보는 김혜경 여사와 라우라 마타렐라 여사 이재명 대통령과 이탈리아를 국빈방문 중인 김혜경 여사가 11일(현지시간) 세르지오 마타렐라 대통령의 딸인 라우라 마타렐라 여사와 로마 대통령궁을 둘러보고 있다.

로마 연합뉴스

이미지 확대 이탈리아 대통령 영애와 기념촬영하는 김혜경 여사 이재명 대통령과 이탈리아를 국빈방문 중인 김혜경 여사가 11일(현지시간) 세르지오 마타렐라 대통령의 딸인 라우라 마타렐라 여사와 로마 대통령궁에서 함께 기념 촬영을 하고 있다.

로마 연합뉴스

세줄 요약 김혜경 여사, 라우라 마타렐라 여사와 친교 일정

박물관 교류·문화유산 보존 복원 협력 확대 기대

퀴리날레궁 둘러보며 역사·예술 가치 공유

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김혜경 여사는 11일(현지시간) 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령의 영애 라우라 마타렐라 여사와 만나 “대한민국 역시 유구한 역사와 문화를 가진 만큼 박물관 간 교류와 문화유산 보존·복원 분야 협력 등이 확대되기를 기대한다”고 말했다.이재명 대통령과 함께 이탈리아를 국빈 방문 중인 김 여사는 이날 퀴리날레 대통령궁에서 라우라 여사를 만나 친교 일정을 가졌다고 안귀령 청와대 부대변인이 밝혔다. 라우라 여사는 작고한 어머니를 대신해 2015년 마타렐라 대통령 취임 이후 영부인 역할을 수행하고 있다.두 여사는 나폴레옹 소응접실, 비페티 도서실, 뮤직홀, 파올리나 경당 등 퀴리날레궁의 주요 공간을 함께 둘러보며 궁에 담긴 역사와 문화적 의미, 예술적 가치에 대해 이야기를 나눴다.김 여사는 “퀴리날레궁이 아름답고 귀중한 예술작품을 다수 소장하고 있다고 들었다”며 “특히 전통적인 공간 속에 현대 예술작품이 자연스럽게 어우러져 있는 점이 인상적”이라고 말했다. 그러자 라우라 여사는 “퀴리날레궁은 2019년부터 현대 예술작품을 전시해 오고 있다”며 “예술가들에게 새로운 전시 기회가 되고 있고, 평소 일반 대중도 관람할 수 있다”고 설명했다.김 여사는 “과거와 현재가 소통하는 공간 같다”며 “흘러가는 역사를 한눈에 볼 수 있는 열린 책을 마주한 듯한 느낌”이라고 소감을 밝혔다.두 여사는 문화예술을 통한 양국 교류 확대 방안에 대해서도 의견을 나눴다. 김 여사는 “이탈리아는 유네스코 세계유산을 가장 많이 보유한 나라답게 국가 전체가 하나의 거대한 문화유산이자 박물관처럼 느껴진다”며 “한국인들이 사랑하는 이탈리아 음악과 미술, 건축 역시 양국 국민을 이어주는 중요한 자산”이라고 평가했다.라우라 여사는 한국의 문화유산에 대해 잘 알고 있다며 “양국이 문화예술 분야에서 경험과 아이디어를 더욱 활발히 교환한다면 의미 있는 협력이 이뤄질 수 있을 것”이라고 화답했다.김 여사는 “짧은 시간이었지만 이탈리아의 역사와 문화예술을 깊이 이해할 수 있는 뜻깊은 시간이었다”며 “오늘의 만남이 양국 국민의 마음을 잇는 소중한 징검다리가 되기를 바란다”고 소감을 밝혔다. 이어 2023년 마타렐라 대통령의 국빈 방한 당시 라우라 여사가 동행했던 일을 언급하며 “다시 한국을 방문하게 된다면 더욱 다양한 한국의 문화예술을 직접 소개해 드리고 싶다”고 말했다.이에 라우라 여사는 “그러한 기회가 다시 마련되기를 바란다”고 한국 방문에 대한 기대감을 보였다고 안 부대변인이 전했다.로마 김진아 기자