메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

정청래도 장동혁도… 동시에 사퇴론 분출

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강윤혁 기자
강윤혁, 박효준 기자
수정 2026-06-11 18:21
입력 2026-06-11 18:21
이미지 확대
정청래(왼쪽 사진) 더불어민주당 대표·장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표. 영월 연합뉴스·서울 안주영 전문기자
정청래(왼쪽 사진) 더불어민주당 대표·장동혁(오른쪽) 국민의힘 대표.
영월 연합뉴스·서울 안주영 전문기자


여야 내부에서 모두 6·3 지방선거 책임 공방이 벌어지고 있는 가운데 11일 여야 대표의 사퇴를 주장하는 목소리까지 연달아 터져 나왔다. 선거 결과가 더불어민주당과 국민의힘 모두에 대한 경고로 해석되면서 각 당의 당권 투쟁이 본격화되는 모습이다.

이날 비공개로 진행된 민주당 의원총회에선 정청래 대표의 사퇴를 촉구하는 의원들이 줄줄이 연단에 섰다. 재선 장철민 의원은 서울시장 선거 참패를 꼬집으며 “오늘이라도 사퇴해야 한다”고 강조했고, 초선 임미애 의원도 전당대회 전 사퇴했던 이재명 대표 시절 전례를 들어 사퇴를 촉구했다. 정 대표는 아무런 발언을 하지 않고 이석한 것으로 전해졌다. 정 대표는 기자들과 만나 “(의원들 발언을) 잘 들었다”고만 답했다. 연임 도전 여부에 대해선 “각자 알아서 판단하라”고 했다.
최호정 서울시의회 의장, 제11대 의회 마지막 정례회 개최… “임기 종료까지 책임 있는 의정으로 시민 약속 지킬 것”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 최호정 서울시의회 의장, 제11대 의회 마지막 정례회 개최… “임기 종료까지 책임 있는 의정으로 시민 약속 지킬 것”

국민의힘에서는 장동혁 대표의 사퇴를 요구하는 집단성명이 처음으로 나왔다. 소장파 모임인 ‘대안과미래’는 “국민의힘은 6·3 지방선거에서 참패했다”며 “장 대표는 사퇴해야 한다”는 입장문을 발표했다. 우재준 청년최고위원도 최고위원회의에서 “지도부 모두 사퇴했으면 좋겠다”고 주장했다. 장 대표는 이에 대해 “110명 의원들께서 투표지 부족 사태를 어떻게 해결할지에 대한 답을 먼저 주셔야 한다”며 거부 의사를 밝혔다.

강윤혁·박효준 기자
2026-06-12 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기