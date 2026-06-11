정치 국민의힘 대안과 미래 “장동혁 대표 사퇴해야” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/11/20260611500179 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-11 15:38 입력 2026-06-11 15:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 의원들이 11일 국회에서 장동혁 대표 사퇴 요구를 담은 입장문을 발표한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.6.11 이지훈 기자 국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 의원들이 11일 국회에서 장동혁 대표 사퇴 요구를 담은 입장문을 발표한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지