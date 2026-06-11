국민의힘 대안과 미래 “장동혁 대표 사퇴해야”

이미지 확대 국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 의원들이 11일 국회에서 장동혁 대표 사퇴 요구를 담은 입장문을 발표한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 2026.6.11 이지훈 기자

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국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’ 의원들이 11일 국회에서 장동혁 대표 사퇴 요구를 담은 입장문을 발표한 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다.이지훈 기자