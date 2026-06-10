정치 [포토] 포옹하는 김민석 국무총리와 정청래 대표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/10/20260610800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-10 12:00 입력 2026-06-10 12:00 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식을 마친 뒤 포옹하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식에서 인사하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식에서 인사하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식에서 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식에서 인사하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식에 참석해 포옹하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리가 10일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식 행사장을 나서며 더불어민주당 정청래 대표와 인사하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식을 마친 뒤 인사하고 있다. 2026.6.10 연합뉴스 김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 10일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 열린 제100주년 6ㆍ10 만세운동 기념식을 마친 뒤 포옹하고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지