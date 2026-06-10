이 대통령 “농어촌 기본소득 영구 도입하면 훨씬 효과 클 것”

“재원은 예산의 우선순위 문제”

이미지 확대 이재명 대통령,벨기에 동포 만찬간담회 인사말 이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

브뤼셀 연합뉴스

세줄 요약 농어촌 기본소득 영구 도입 제안

한시 사업 효과 확인, 금액 상향 주장

농어촌특별세 활용한 재원 전환 강조

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이재명 대통령은 9일(현지시간) “농어촌 기본소득을 2년 한시 (사업으로) 도입했는데도 이 정도 효과를 보고 있는데 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 크지 않겠나”라고 밝혔다.벨기에를 방문 중인 이 대통령은 이날 엑스(X)에 농어촌 기본소득 도입 효과로 충북 옥천군의 인구가 반등세로 전환했다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 말했다.이 대통령은 농어촌 기본소득 재원에 대해 “군 단위 현재 예산은 보통 1인당 2000만원이 넘는다는 점을 고려하면 결국 의지와 정책 결단의 문제 즉 예산의 우선순위 문제”라고 강조했다.이 대통령은 특히 최근 주식시장 활성화로 농어촌에 의무적으로 사용해야 하는 농어촌특별세가 수조원대로 폭증하고 있다며 이 예산을 활용할 것을 제안했다. 이 대통령은 “이 예산을 종전대로 농로, 교량 등 기반 시설 확보에 쓰지 않고 농어촌 기본소득 재원으로 활용해서 농어촌 기본소득을 지속 사업으로 확정하고 기본소득액을 15만원에서 그 이상으로 높이자”라고 제안했다.그렇게 하면 “농어촌도 살아나고 귀농귀어도 늘어나고 지역 소멸도 막고 국토 균형 발전도 이루고 수도권 집중에 따른 집값 폭등 같은 문제도 완화하고 행복한 노년도 보장하는 등 일석다조 효과가 있을 것 같다”며 의견을 구했다.브뤼셀 김진아 기자