정치 [포토] 김민석 총리와 한성숙 총리 후보자 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/2026/06/09/20260609800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-09 11:19 입력 2026-06-09 11:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 4 이미지 확대 함께 입장하는 김민석 국무총리와 한성숙 후보자김민석 국무총리와 한성숙 국무총리 후보자가 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 함께 입장하고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 김민석 국무총리-한성숙 국무총리 후보자, 국무회의 입장김민석 국무총리와 한성숙 국무총리 후보자가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 입장하고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 국무회의 입장하는 김민석 국무총리와 한성숙 국무총리 후보자김민석 국무총리와 한성숙 국무총리 후보자가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 입장하고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 이미지 확대 국무회의 입장하는 김민석 국무총리.한성숙 국무총리 후보자김민석 국무총리와 한성숙 국무총리 후보자가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 입장하고 있다. 2026.6.9 연합뉴스 김민석 국무총리와 한성숙 국무총리 후보자가 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 함께 입장하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지