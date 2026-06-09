[포토] 김민석 총리와 한성숙 총리 후보자

배용준♥박수진, 오랜만의 근황…두 자녀와 가족 여행 포착

쌍둥이 아빠인데 “무릎 안 펴져”… 36세에 휠체어 신세 손민수 안타까운 근황

‘46세’ 男배우, 급성 백혈병으로 사망…“갑자기 발병해 그대로 떠나”

“선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

유규상 기자 문밖 나서 도전해보고, 정원 그려보고…삶의 활력 ‘이곳’서 충전하세요

김주연 기자 박종철 열사, 그리고 도시빈민·고시촌을 기억하는 길

글·사진 박상준 여행작가 세월을 품은 절집… 속세는 지워지고 산세만이 남았다

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

글·사진 박성국 문화체육부 기자 “1분 뛰면 1시간 걷는 효과”… 의사들이 러닝에 푹 빠진 이유

김신우 수습기자 스위스 ‘인구 상한제’ 국민투표… 법으로 못박는 반이민 정책

백서연 기자 훈련국에서 지휘국으로…‘림팩’ 첫 참가 정조대왕함, 한국군 지휘역량 ‘쇼케이스’

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 시의 뮤즈여, 용서해다오… 먹고 살려고 쓴 글에도 내 피가 어려있으니

오경진의 폐허에서 무한으로

도쿄 명희진 특파원 “잘나가던 신도시도 늙는다”… 78년 만에 사람 빠진 日요코하마

유용하 과학전문기자 독감 치료제 타미플루가 치매 막는다고?

반영윤 기자·이지 수습기자 투표용지 부족 사태에 대학가로 번지는 ‘참정권 침해’ 규탄 목소리

강윤혁·박효준 기자 젠슨 황이 눈독 들이는 ‘K-피지컬AI’… 생태계 지원 법안 속도 낼까

정연호 기자 방에 시신 두고 그녀들은 해수욕장으로… 구미 20대 여성 집단폭행 살인

듣는 그날의 사건현장

박소연·황인주 기자 “심의·보고 하세월” “투자보다 대출 선호”… 생산금융 딜레마

글·사진 도쿄 명희진 특파원 “AI, 도구 넘어 ‘창작의 시대’…인간의 설계·선택에 달렸다”

유용하 과학전문기자 깡충거미 눈과 뇌 모방… 저전력 정밀 카메라 개발했다

이범수 기자 야쿠르트 ‘한 병의 진심’…고 윤병덕 회장이 일궈낸 유산균 국산화 시대

김경두 기자 “18억 넘어도 절세 가능”…부부 공동명의 1주택, 과세특례 신청이 꿀팁

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

[모종린의 문화로 읽는 AI시대] 발길은 흐른다, 역사적 원형이 있는 도시로 / 모종린 연세대 국제학대학원 교수

[열린세상] 송파구 투표용지 부족 현상의 실상 / 이준한 인천대 정치외교학과 교수

[이근화의 말하자면] 좋은 나라는 저절로 오지 않는다 / 이근화 시인

[기고] 통합은 사랑이 아니다 / 허은아 대통령비서실 국민통합비서관

[공직자의 창] 녹조 번성 시대, 어떻게 대응할 것인가 / 금한승 기후에너지환경부 제1차관

[길섶에서] 남 좋은 일 / 서동철 논설위원

[세종로의 아침] 피할 순 없어도 줄일 수는 있다 / 유용하 문화체육부 과학전문기자

[서울광장] 6·3 이후 쿠오바디스: 공소취소는? 장동혁은? / 박성원 논설위원

김민석 국무총리와 한성숙 국무총리 후보자가 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에 함께 입장하고 있다.온라인뉴스부

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