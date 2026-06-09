세종시장직 인수위 구성…행정수도 등 3개 TF 가동

이미지 확대 조상호 세종시장 당선인이 3일 축하 꽃다발을 받고 있다. 세종 연합뉴스

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조상호 세종시장 당선인이 9일 세종시장직 인수위원회를 구성했다. 인수위는 10일 집현동 행복누림터에 마련된 사무실에서 현판식과 위촉식을 갖고 공식적인 활동에 들어갈 예정이다.조 당선인 측에 따르면 인수위는 기획조정·보건복지·문화체육관광·도시주택환경·균형발전교통·안전자치·경제산업 등 7개 분과로, 각계 전문가와 시민 대표 등 20명으로 구성됐다. 위원회는 시정 전반을 점검하고 공약 현실화 방안을 마련할 예정이다. 특히 행정수도·재정 안정화·상권 활성화 등 3개 태스크포스(TF)를 운영해 핵심 현안에 대한 전략과 실행 방안을 구체화하기로 했다. 인수위원장은 김영 고려대 세종캠퍼스 전 부총장이, 부위원장은 박성수 전 세종시의원, 대변인은 이현정 시의원이 각각 맡는다.조 당선인은 “인수위는 시정 5기 공약의 실현 가능성을 검토해 실행계획을 마련하겠다”면서 “아울러 행정수도 완성과 재정 안정화 등 현안 해결과 시민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 과제 발굴을 통해 실행력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.세종 박승기 기자